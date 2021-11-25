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「馬英九核定232公頃三接蓋藻礁上」　民進黨：朱立倫當年沒吭聲

▲▼國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／國民黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨發言人謝佩芬25日表示，環境保育不是口號，總統蔡英文親自視察藻礁，是負責任地向國人報告說明，民進黨政府讓環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力；反觀曾任桃園縣長的國民黨朱立倫主席，對馬政府開發藻礁完全不吭聲，現在才跳出來要求第三天然氣接收站（三接）遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。

謝佩芬表示，國民黨根本不是真心關心環境生態，朱立倫口口聲聲說要保護藻礁，但2015年國民黨政府核定三接蓋在桃園，開發面積232公頃，卻不見曾任桃園縣長的朱立倫，為桃園的藻礁生態吭聲或反對。

謝佩芬疑惑地說，朱立倫現在才跳出來要求三接遷離，指稱「破壞藻礁的人是蔡英文」，甚至將當年蔡英文參訪「觀新藻礁」所寫下的藻礁永存，錯置到目前的三接預定地「大潭藻礁」區，以偷換概念的方式散播錯誤資訊來誤導民眾，根本是非不分只為鬥爭。

謝佩芬表示，2015年馬政府為了蓋第三天然氣接收站，還派人到桃園市府，表達馬政府興建三接的決心，拜託桃園市長鄭文燦支持，前幾天馬總統被問到這個問題卻說「我不太記得說我們要蓋三接了」，完全忘了就是自己任內核定三接蓋在藻礁上。

謝佩芬指出，2010年至2018年，朱立倫擔任新北市長任內，兩度發文反對三接遷移到台北港，現在卻喊出三接遷離，我們倒是要請問「朱主席」，是要遷到哪裡去；2014年朱立倫說「沒有核安，就沒有核能」，還說「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」，我們也要請問朱主席現在要把核廢料繼續丟在新北市嗎？還是哪個國民黨執政縣市願意收核廢料？

謝佩芬強調，不管是三接還是核四，朱立倫、馬英九和國民黨總是前後不一，民進黨政府為修正當年國民黨的政策，推出修改方案，蔡英文也表示，「藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展，環保與國家發展可以雙贏，請社會一起支持雙贏的方案。」

她奉勸朱立倫，不要再對政府在用電需求與環境的努力視而不見，卻舉著「保護環境」的大旗和口號，用台灣的未來，來換國民黨的未來。

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