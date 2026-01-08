狠男不爽黑狗太靠近　連踹2腳害牠內傷狂吐！毀損罪起訴

▲北市汪男不滿黑狗靠近出腳踹傷，被依毀損罪起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

過份！北市內湖汪姓男子前往成美右岸河濱公園狗活動園區遛狗時，因不滿陳姓飼主持有的黑狗多次靠近互動，竟出腳踹踢該黑狗2次，導致黑狗受傷。檢方偵結後，依《刑法》毀棄損壞罪提起公訴。

起訴指出，去年1月31日下午，汪男在成美右岸河濱公園狗活動園區遛狗時，見陳姓飼主的黑狗多次靠近，心生不滿，遂以腳踹踢黑狗。黑狗在遭踹後隨即出現身體不適情形，事後更陸續出現嘔吐、活動力下降、不願進食等狀況。

陳姓飼主察覺愛犬異常後，立即將黑狗送往動物醫院檢查。經獸醫診斷，黑狗有肌肉發炎、脾臟腫脹等內部傷勢，已影響其正常生活與原有陪伴功能。

檢警調查認定，汪男明知黑狗為他人飼養之寵物，仍出腳踹踢，已造成實質傷害。案發現場另有多名目擊證人證述踹狗經過，相關證詞與動物醫院診斷證明相互吻合，足以認定踹踢行為與黑狗傷勢間具有因果關係。

▲現行法律將寵物視為飼主的動產，他人若故意傷害，實務上多以《刑法》毀棄損壞罪處理。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

汪男於警詢及偵查中坦承，當時確實有以腳踢黑狗的行為，並辯稱是因黑狗多次靠近，為阻止其接近才「伸腿阻擋」，否認有刻意傷害之意。不過，檢方認為，其行為已造成黑狗受傷，難認屬正當防衛或合法行為。

檢方進一步說明，依現行刑法體系，寵物仍屬飼主所有之動產，若遭他人故意傷害，導致健康或功能受損，即可能構成《刑法》毀棄損壞罪。實務上，若相關行為未達《動物保護法》所規範的虐待或重傷程度，通常會依刑法相關規定處理，經審酌後，認符合毀棄損壞罪構成要件，遂依法提起公訴。