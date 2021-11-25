國民黨稱同舟計畫的黨費優惠方案達成率300%　將延長三個月

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者張榮恩攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨中常會日前通過「同舟計畫」專案，放寬失聯、被註銷的黨員回黨條件，且不經考紀會審議，直接回復黨籍，立委傅崐萁、議員鍾小平都循此管道回黨，引起部分黨員反彈。國民黨表示，同舟計畫實施至今已超過3萬人申請入黨或回復黨籍，達成率300%，因此，黨費優惠的相關措施將延長3個月，但不包含涉及黨紀處分的「黨員回娘家特別辦法」。

國民黨說明，推動「黨費優惠」的「同舟計畫」以來受到熱烈迴響，原訂辦理至11月24日止，但這段期間已超過3萬人申請入黨或回復黨籍，達成率300%，各地方黨部紛紛反映實施期間太短，希望能夠延長同舟計劃的黨費優惠方案，因此，黨費優惠的相關措施將延長3個月，讓更多資深黨員能有更充裕的時程辦理回復黨籍程序。

國民黨說明，攸關黨費優惠的「同舟計畫-萬人回娘家專案」，原訂辦理期間為11月1日至11月24日，這段期間內，「歷年欠繳黨費之黨員」交300元即享有黨權；「失聯」或「被註銷」黨員交600元（工本費＋黨費）即享有黨權，再溯計失聯期間的黨齡。

國民黨強調，此次延長3個月施行的黨費優惠「同舟計畫-萬人回娘家專案」，與涉及黨紀處分的「黨員回娘家特別辦法」不同，該特別辦法仍維持原期限，僅施行至111年2月17日止。