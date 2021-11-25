被爆2016年反萊豬　林靜儀未道歉：開放後沒有衝擊豬農

▲林靜儀稱根據農委會資料，開放萊豬後對豬農沒有衝擊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨開放萊豬進口被批昨是今非，但他們則稱2012年聯合國國際食品衛生法典（CODEX）訂出萊劑最大殘留容許質後就不反了；不料，民進黨中二選區立委補選參選人林靜儀卻被挖出2016年任立委期間，曾提案建請政府堅守牛豬分離，嚴禁瘦肉精美豬進口。對此，林靜儀25日表示，之前法規未對萊豬進口有監管機制，所以才想擋下來；而她最在意的是國內豬農是否會受到衝擊，但根據農委會資料，開放後對豬農並沒有衝擊。

日前有臉書粉絲專頁「尚書大人真機靈」爆料，林靜儀曾說，「有超過七成的民眾反對含有瘦肉精豬肉進口，加上國人飲食習慣，對民眾影響甚大，嚴禁瘦肉精美豬進口」，讓國民黨中二選區參選人顏寬恒直批，「2016年的林靜儀打臉現在的林靜儀及整個民進黨」。另外，顏寬恒也爆料，2016年時任立委的林靜儀曾提案「建請政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口」。

對此，林靜儀25日接受資深媒體人黃光芹網路專訪時表示，第一，她不認為萊豬是食安議題，而是國際貿易議題，在國際貿易上，台灣有加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性，以及國貿上豬肉要出口，他國要求互惠、平等原則之下，她認為這理由可以說服自己。

第二，之前相關法規對於國內進口萊豬的機制、品管、監督都不清楚，那時候才想先擋下來；現在則是有每個月的報表，開放之後有什麼問題都很清楚。

林靜儀指出，她最在意的是國內豬農是否會受到衝擊，假設開放後豬農受到衝擊，就要對豬農多加幫忙，但根據農委會資料，開放後對豬農並沒有衝擊，反倒是豬肉外銷可能性變高，加上國內氛圍是沒什麼人要進口萊豬，在國內沒有競爭力，那代表要以國際貿易立場作為前提。

林靜儀強調，她一直都有說清楚為何立場轉變，若要因此道歉，那國民黨是不是也要對當初美國牛肉政策做表示，這有何不同呢？

顏寬恒在21日曾批林靜儀，「當初林靜儀力挺高端，現在打了高端的民眾無法出國，變成『四劑帝國』」，要求林靜儀出面說明。林靜儀回應，她是以執政黨提名參加立委補選，一定會跟中央政策有所關連。

她還說，「沒什麼好護高端的，如果聯亞過了她也會護聯亞」，因為是科學數據上證明確定有效的疫苗，加上他非常關心國家的生技產業發展，以及疫苗研發的自主性，若聯亞成功她一定會一起支持。