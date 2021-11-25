罷免方批中油下廣告護三接　行政院：未違反《行政中立法》

記者蘇晏男／台北報導

針對中油近日透過媒體和加油站宣傳「三接不遷離 減煤減空汙」，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政25日與多個環團及在野黨立委，召開記者會質疑中油違反行政中立，且在資訊不對等下，行政體系利用公帑宣傳公投。對此，行政院發言人羅秉成表示未違反《行政中立法》，中油不是第三人，而是在政策執行過程裡，需要對外妥適說明的單位之一。

▲桃園大潭藻礁與中油天然氣三接棧橋。（資料照／記者屠惠剛攝）

羅秉成25日主持行政院會後記者會，會中他被問到，中油前幾天刊登廣告宣傳三接的事情，但珍愛藻礁公投領銜人質疑違反行政中立、資訊不對等，想請問發言人怎麼看？適當嗎？

羅秉成表示，基於行政一體，相關公投提案如果跟各部會單位有關的話，因本於職責做說明；關於第三接受站公投議題，跟能源轉型有重大關係，中油也不是第三人，而是在政策執行過程裡，需要對外妥適說明的單位之一

羅秉成指出，公投跟《行政中立法》，第一， 政務不適用，國營事業則是只有負責任適用，但適用是人別上的區域，在行為面上，銓敘部特別在今年5月12日新聞稿說明：行政機關對於公投案所涉及的重大政策，本於政策推動的權責，本有義務對外說明，並辯護政策立場。

羅秉成說，所以剛講中油去辯護政策立場，而適時澄清相關資訊的話，按照銓敘部的說明，公務員受指派代表機關表達行政機關的政策立場，不能認為是違反《行政中立法》的行為，這部分經濟部也對外有所說明，請大家不要誤會。

針對藻礁公投議題爭議，中油日前說明，第三天然氣接收站在大潭興建，是當前政府的能源政策，也是歷經朝野政黨更迭都曾戮力推動的重大投資，台灣中油肩負推動三接興建的任務，且為保護藻礁，開發規模已一縮再縮，已盡力做到保護藻礁最大化。

台灣中油表示，於法，日前，銓敘部已針對行政中立法說明，行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，本於政策推動的權責，有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

台灣中油也說，公司身為當事者，針對第三天然氣接收站，刊登廣告向民眾澄清誤解，說明三接可加速增氣減煤、再外推方案已最大化藻礁保護等事實，以及三接遷建公投案可能的影響，並無違法之處，強調向全民說明重大政策、進行社會溝通，是公司為所應為的工作。