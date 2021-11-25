教部推動200億數位學習精進計畫　將買61萬台學習載具達「生生用平板」

▲行政院明年將投入117億元達成國中小「班班有網路 生生用平板」目標。圖為南投縣日前配發1800台平板電腦給多所國中小。（資料照／南投縣政府提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院蘇院長25日在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，政府將自2022年起投入經費117億元，連續4年總預算達200億元，針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫，達成「班班有網路 生生用平板」。

教育部指出，透過前瞻基礎建設計畫2017年至2025年投入150億元，強化校園網路佈建與建置智慧學習教室等設施作為基礎，在經歷疫情期間加速數位教學推動，教育部在盤整現有數位建設基礎下，提出「中小學數位學習精進方案」，規劃「數位內容充實」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」3項計畫，期盼透過本方案達成「教材更生動」、「書包更輕便」、「教學更多元」、「學習更有效」、「城鄉更均衡」5大目標。

數位內容充實計畫主要為數位內容開發及補助縣市學校採購數位內容及教學軟體，以學生願意讀、感興趣、易理解，可學習到教材中的知識為前提，透過公私協力及部會合作開發多元化數位內容，包括發展學科課程及非典型課程，以影音、遊戲式、虛擬實境、模擬互動等形式呈現，並建立優質數位內容採購機制，讓教材更生動、教學更多元。

行動載具與網路提升計畫擴充中小學校與縣市教育網路中心對外連網頻寬，補充3.09萬台無線AP，完備教室無線網路，達成班班可無線上網目標。前因疫情影響學生改採居家學習，行動載具仍有不足，因此，除現有已配發各縣市20.7萬台行動載具外，教育部將再規劃投入61萬台學習載具，並搭配行動載具管理系統派送學習內容與APP，在此規劃下，配發總量達到偏遠地區學校學生載具比率為1:1。非偏遠地區則以學校班級數每6班補助1班方式配發，教師依課程教學與數位學習需求輪流借用，達到生生用平板目標，並延伸擴大數位學習場域，強化數位科技與課後扶助應用並透過運用遠距陪伴學習與跨校共學，讓數位學習成為偏鄉師生的日常，城鄉教育更均衡。本計畫也將整合大學與民間能量建立在職教師增能機制與支持系統，提升教師數位教學能力。

另外，教育大數據分析計畫則是運用學生線上學習資料建置教育大數據資料庫，作為學習成效、教學模式、政策研訂與數位內容改善的基礎，讓城鄉學習更均衡，未來在符合資安前提下建立去識別化開放資料，提供民間加值創新運用。

教育部表示，配合方案推動，教師依課程需要設計相關課程時，也需參考國健署視力衛教建議，並持續進行學生使用載具的網路素養教育及宣導，確保兒童及青少年上網安全與強化校園資安管理。本方案推動呼應國際數位學習趨勢，以「偏鄉學校數位優先」的原則，並於疫情期間可支援經濟弱勢及多子家庭缺乏載具時使用，以縮減城鄉教育落差達公平教育的目標。