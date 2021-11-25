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疫情影響雲林失業率達3.9%　本週末就業博覽會逾2千職缺盛大登場

▲雲林縣政府今日上午召開就業博覽會啟動儀式記者會，今年度規模盛大釋出2000職缺，將於本周六（27日）在古坑綠隧交流驛站熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今日上午召開就業博覽會啟動儀式記者會，今年度規模盛大釋出2000職缺，將於本周六（27日）在古坑綠隧交流驛站熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府歷年徵才活動就業媒合率都在5成以上，今年度規模最盛大就業博覽會將於本周六（27日）在古坑綠隧交流驛站熱鬧登場，現場會有53家廠商聯合徵才，共釋出1376個工作機會，另斗六就業中心設攤提供「安穩僱用2.0計畫」配合廠商計136家釋出636個職缺，國軍也提供8,000多個志願役職缺。

雲林縣政府今日上午召開就業博覽會啟動儀式記者會，縣長張麗善表示，為讓縣民清楚了解勞工就業相關資源，同時滿足各類勞工就業需求27日就業博覽會，本府針對身障朋友提供個別化職業重建服務，設置身障就業專區、庇護工場專區、職業訓練成果區等以強化身障者就業力。

張麗善說，在疫情影響下失業率提高，原預計在今年7月舉辦也延宕至今，此場就業博覽會非常感謝雲林縣有189家廠商提供非常好的共2000個工作機會，不僅有一般就業職缺還有中高齡的就業媒合及培訓，我們非常希望這些就業機會真正能夠找到好的對象，也能夠讓青年返鄉同時照顧長輩。

斗六工業區廠商協進會副理事長許溫德表示，目前工廠遇到窘境還是移工問題，對於逃跑移工政府還需在這方面能夠拿出一點辦法，斗六工業區目前狀況還好，現階段期待利用疫情快過去的時刻希望能夠把產業再恢復以往榮景。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，今年因新冠肺炎疫情影響，部分產業受到嚴重衝擊，往年失業率約3.6-3.7％今年提升至3.9％，為鼓勵失業民眾出門找工作，參加就博會求職者可以參加摸彩；另外，非常感謝各企業熱烈參與就業博覽會，提供本縣失業者和想要轉職求職者更多就業機會，企業可利用此機會選任本縣優質人才，提升民眾福祉。

►聽Podcast #我在案發現場

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就業博覽會雲林就業率缺工工業區職缺

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