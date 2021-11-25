「台灣最頂拉麵店」不是一蘭？　老饕曝必吃2王者：像來到日本

▲一蘭粉暴動，瘋狂大學生開幕前58小時排隊，只為搶拉麵碗。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

昨（24）日一蘭拉麵插旗台中，清晨就出現超過200至300人潮，排隊陣仗彷彿貪吃蛇般，從秋紅谷公園的朝富路，一路延伸到市政北七路，場面非常驚人。台人瘋美食，就算爆肝排隊也願意，有鄉民拋問「台灣哪間拉麵最頂？」結果票選最多的竟非一蘭拉麵，而是九湯屋與一樂拉麵。

「資深拉麵宅請進！」一名網友在PTT表示，拉麵店在台灣遍地開花，口味、湯底與麵條口感各有千秋，包括台式、中式（蘭州拉麵）、日式等，對於有選擇障礙的人肯定很困擾，因此原PO便好奇拋問「台灣最強拉麵店是哪間？」

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▲空拍排隊長度，超誇張。（圖／翻攝爆廢公社公開版、民眾提供）



饕客們開始票選，「日拉一蘭，台拉九湯屋」、「九湯屋」、「樂麵屋」、「博多拉麵」、「火影忍者一樂拉麵」、「九湯屋，開到美國去」、「花月嵐」、、「一蘭絕對最強」、「雞吉君」、「鳥人拉麵」、「當然是日本人來開的Mr.拉麵，在地化深耕」。

留言串中，呼聲最高的是九湯屋與一樂拉麵，有人更大讚，「火影忍者那家真的蠻好吃的，吃起來跟以前在日本吃到的味道差不多」；至於剛到台中設點的一蘭拉麵，也頗受好評，「一蘭絕對最強！」

另外，今（25）日是一蘭拉麵開店第二天，《ETtoday新聞雲》記者直擊，發現人潮與昨日有明顯落差，而業者表示，上午開門約有百人排隊，12點前已發出450張號碼牌。但與首日中午發出破千張號碼牌相比，人潮只剩一半。

▼一蘭主打「天然豚骨湯拉麵」！（圖／記者黃士原攝）



▼火影忍者迷朝聖一樂拉麵。（圖／翻攝一樂拉麵FB）



▼九湯屋隨處能見，屬高CP值的平價拉麵 。（圖／翻攝九湯屋FB）

