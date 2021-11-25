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社會 社會焦點 保障人權

她全身綁安全帶開窗喊：綁架！警包圍牛肉麵店...真相讓人拳頭硬

記者邱中岳／台北報導

北市1名路人在重慶南路上等公車，突然1名女子從自小客車探出頭來大喊「綁架，救命」，路人見女子被安全帶綑綁，立刻到旁邊報警處理，警方循線找到車輛，發現女子與駕駛為情侶檔，正在牛肉麵店聊天吃飯，根本沒有綁架、只是開玩笑，2人坦承只是想看路人以及警方反應。

警方調查，26歲的高姓男子與同齡的邱姓女子為情侶檔，2人在開車行經中正區重慶南路一帶，邱女全身用安全帶綑綁，再打開窗戶向路人大喊「綁架，救命」等語，1名等公車的路人見狀，立刻到旁邊打電話報警處理。

▲▼女子坐在自小客車大喊綁架，向路人呼救，最後警方逮人原來是鬧劇一場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子坐在黑色自小客車大喊綁架，向路人呼救，最後警方逮人原來是鬧劇一場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後，得知車牌號碼後開始追查，最後派出線上大批警力，發現2人在牛肉麵店用餐，2人才坦承根本沒有綁架，只是想開個玩笑看看警方以及路人反應，警方啟動30名警力圍捕車輛、查詢資料以及調閱監視器，發現是鬧劇後相當傻眼。

警方到場發現，喊綁架的女子與汽車駕駛正在聊天，最後才坦承是玩「綁架遊戲」，警方相當生氣怒斥「浪費社會資源」，謊稱綁架的2人也因涉及刑法誣告罪嫌，被移送地檢署偵辦。

中正第一分局表示，民眾千萬不要謊報任何案件，如意圖使他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處7年以下有期徒刑，可謂得不償失。

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