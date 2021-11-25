撞警車旋轉180度撞民宅！桃園驚險追逐影片曝...毒犯華麗轉身栽了

記者楊熾興／桃園報導

35歲朱姓男子24日晚先在桃園市道路紅線逆向違停，後又變換車道又打方向燈，警方上前盤查要求停車受檢，朱男竟心虛加速逃逸，在中壢、平鎮街道上演警匪追逐，過程中並衝撞警車失控後甩尾撞進民宅鐵門，遭一擁而上的員警壓制逮捕，並起出海洛因毒品及針筒，全案移送偵辦。

▲朱姓犯嫌心虛駕車逃竄，在中壢、平鎮道路上演警匪追逐（圖／桃園市保安警察大隊提供）

▲警車被撞的傷痕累累。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊第一中隊員警於昨晚21時許執行巡邏勤務，行經中壢區中北路2段437巷時，見一部自小客車紅線逆向違停，員警於周遭加強巡邏，於22時許行經中壢區中北路2段又見該自小客車駕駛人朱男未繫安全帶且變換車道未打方向燈，遂於車流較少處予以攔停該車，惟朱男不依員警指示停車受檢且加速逃逸，員警尾隨連喊「前面車輛不要動」，並以無線電通報攔截圍捕。

朱男於平鎮區環南路時先閃躱至人行道，後再於中豐路口衝撞前往支援巡邏車，最後在平鎮區中豐路再次衝撞巡邏車後，因失控甩尾撞進民宅鐵門動彈不得。

▲▼歹徒轎車甩尾後撞上鐵門卡停被逮。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

保安警察大隊員警立即一擁而上對朱男壓制逮捕，並於朱男身上搜出一級毒品海洛因2包（共計含袋毛重1.06公克）、海洛因針筒1支，全案依妨害公務及毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。