士林廢棄屋人影晃動　里民好怕怕...警揪出搶奪通緝犯

▲士林分局日前接獲民眾表示廢棄屋有人影出現，出動警力前往查看，竟發現宜蘭地方法院搶奪通緝犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林分局日前舉辦社區宣導活動，期間有里民反映住家附近廢棄民宅有人影晃動，警不敢輕忽，出動轄區員警明查暗訪，當場逮到1名30歲李姓男子。經查，發現李嫌在今年4月曾搭火車到宜蘭礁溪銀樓搶了一條金項鍊，跑了100米就遭逮，後來開庭未到遭通緝，但終究賊星該敗，全案偵訊後移送宜蘭地方法院歸案。

士林警指出，日前與「財團法人台北市陳安文教基金會」及「波麗士獅子會」在轄區共同辦理社會服務預防犯罪宣導活動，活動現場透過有獎徵答赠送精美小禮活動，加深民眾關心里鄰及守望相助觀念。

▼士林分局舉辦社區活動，透過有獎徵答加深民眾關心里鄰及守望相助觀念 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動期間突然有里民反映，住家附近廢棄民宅近日有人影晃動，警方隨即派遣轄區派出所員警明查暗訪，由於地處深僻，又無門牌號碼，員警鍥而不捨搜尋，果然在一處廢棄民宅後方發現李男，經查證身分，發現竟為搶奪通緝犯。

據了解，今年4月30歲李嫌坐火車到礁溪車站後，在附近銀樓「試戴」市價約5萬餘元的金項鍊，他趁老闆轉身後，拔腿就跑，跑了100米，隨即遭機靈老闆、路人、員警包圍逮捕。

由於李男沒工作也無前科，落網時供稱沒錢買金項鍊才行搶。後來被依搶奪罪嫌起訴，卻屢次未赴宜蘭地院開庭遭通緝，豈料隱身士林山區數月仍遭逮。全案偵詢後移送宜蘭地方法院歸案。