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陸研究第3劑混打！　張文宏：「重組蛋白疫苗」可誘導高免疫反應

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

▲中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

各國開始第三劑新冠疫苗接種，在大陸備受尊敬的上海傳染病專家張文宏指出，接種2劑滅活全病毒疫苗作為「初免」後的4-8個月，再接種第3劑重組蛋白次單位疫苗，對18-59歲的健康成年人而言是安全且具有高度免疫原性。

據《第一財經網》報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏團隊在國際學術期刊《細胞研究》（Cell Research）雜誌新近發表論文，題目為《接種兩劑滅活疫苗後接種重組蛋白亞單位疫苗作為加強劑，顯著增強抗RBD反應和抗新冠變異株中和抗體滴度》。此為中國大陸研究人員首次發表研究論文，評估重組蛋白疫苗作為異源接種疫苗的效果。

該研究採用的第3劑加強疫苗是大陸本疫苗廠「智飛生物」的重組蛋白疫苗（ZF2001）。內容指出，「我們的研究表明，兩劑滅活疫苗的『啟動』效應可以引發更強與更持久的免疫應答，並且可以通過第3劑加強劑的接種成功地喚醒，並提供針對新冠變異株的保護。」

不過研究人員強調，中和抗體衰減率和長期B細胞及T細胞記憶水平，仍需要在後續研究中進行評估。

▲▼ 智飛,新冠疫苗 。（圖／翻攝自智飛生技官網）

▲重組新冠疫苗 。（圖／翻攝自智飛生技官網）

最新的研究結果顯示，與基線水平相比，重組蛋白加強劑誘導針對四種新冠變異假病毒的中和抗體幾何平均滴度（GMT）水平增加了至少70倍。此前公佈的異源加強免疫研究顯示，在接種兩劑新冠滅活疫苗CoronaVac後，接種第三劑腺病毒載體疫苗Convidecia後，誘導中和抗體水平增加了78倍。這些研究結果相結合，證明異源免疫增強可以誘導更高的抗體GMT水平。

先前的研究發現，兩劑接種間隔時間越長，第二劑疫苗接種後誘導的抗體水平越高。不過這項針對第三劑加強免疫的研究顯示，第二劑疫苗接種後間隔4-8個月接種第三劑，抗體免疫水平沒有顯著差異。

不過研究人員強調，由於樣本量有限，需要更多數據來支持更大人群的結果，以優化第三劑加強劑的時間範圍。研究的結果在應用於老年人、兒童、青少年和有慢性病或免疫功能低下病史的人群之前，也還需要進一步的研究。

此外，由於大陸境內幾乎無本土病例，這項研究也就沒有評估疫苗在新冠突破性感染，以及在加強劑接種後對新冠發病率和死亡率方面的有效性。研究人員指出，「未來將評估加強劑接種後，針對新冠變異株增強免疫的持續性。」

截至2021年10月，全球新冠感染人數已超過2.3億人，新冠病毒的持續變異也引發了病毒逃脫疫苗免疫保護的擔憂。研究團隊認為，推廣加強疫苗接種可以幫助建立針對新冠病毒的群體免疫。

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