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佛奇：美國「完整接種」定義將包含第3劑　絕大多數人都要補打

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲防疫專家佛奇表示，美國完整接種疫苗定義將包含追加第3劑。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）23日表示，大部分已接種疫苗的美國民眾都應該補打第三劑疫苗，而加強劑最後將會是判斷是否完整接種的標準。他也說，原先數據顯示疫苗效力隨著時間減弱好發於高齡族群，但新的證據顯示，所有年齡層都會發生。

據路透社報導，佛奇與其他專家曾預測，美國疫情明年春季將從大流行（pandemic）轉趨至地方性流行病（endemic disease），可能造成的破壞與影響範圍較小。然而，最近幾周美國新增病例呈增長勢，接下來又將迎接感恩節、聖誕節等假期，部分人士就擔心疫情將再次升溫。

報導稱，佛奇於23日Reuters Next會議中表示，希望所有已接種基本劑量的民眾，盡量地去施打追加劑。當被問到須補打的人數時，佛奇認為是「絕大多數」都需要補打第三劑，因為數據顯示，加強劑能提供的「實質」防護力高於基本劑量。此前，美國政府已經開放所有成年人的加強劑施打資格，迄今已有3300萬名美國人完成補打。

佛奇表示，儘管原先數據顯示疫苗防護力日益減弱的狀況好發於高齡族群，但更新的數據指，所有年齡層都會發生。他預估，可以想見美國未來的「完整接種」定義將改為已接種3劑mRNA疫苗（輝瑞/BNT、莫德納），或是2劑嬌生疫苗，目前完整接種的定義毫無疑問地將會改變，但詳細作法仍會是需要討論的部分。

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