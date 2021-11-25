15輪開打！143萬人接種BNT　院所「直接預約混打」同步開放

▲11/25起，包括混打者，可直接向指定院所預約接種疫苗。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

第15輪疫苗今（25）起開打，截至昨中午12點止，總計有179萬人預約，單BNT就有143.2萬。同時，因應疫苗數量較充裕，中央流行疫情指揮中心宣布，今日起開放各地方政府衛生局，指定安排合約醫療院所或衛生所，可直接預約接種。

指揮中心公布，第15期規劃提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上對象第二劑接種，總計有6類對象符合資格，11/23分流預約，11/25開打。

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除了持續開放混打，從11/25開始，除了疫苗預約平台，民眾可直接到指定、安排合約醫療院所或衛生所完成混打疫苗。也就是說，除原先第一劑、第二劑的AZ、BNT、莫德納及高端疫苗可免上平台登記，第一劑AZ達到8週以上民眾銜接第二劑打BNT或莫德納混打也可直接向指定醫療院所預約。

有關台灣最新疫苗接種年齡分布，指揮中心指揮官陳時中說明，第一劑接種最多為18~29歲，覆蓋率達到92%，最低則出現在75歲以上長者，覆蓋率73%；第二劑覆蓋率最高則是65~74歲達到77%，接著是75歲以上，最低則是12~17歲，因為該族群第二劑暫緩接種。

對於當時為防罕見心肌炎副作用容易出現在年輕族群，暫緩學生第2劑BNT疫苗施打，陳時中也說，預計28日將開專家會議討論，依會議狀況再決定何時公布結論。至於第三劑疫苗，他表示，相關議題都會一起討論，由於這議題可能會牽涉蠻大，一次會議不見得能討論完，不過仍有排程進會議中。

▲開放地方政府指定安排合約醫療院所或衛生所提供預約接種疫苗。（圖／指揮中心提供）