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彰化男騎車到南投受傷　警破解他所寫「天書」聯繫家屬接回

▲老翁與員警雞同鴨講，筆談寫字又有如「天書」。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲老翁與員警雞同鴨講，筆談寫字又有如「天書」。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有聽語障礙的彰化游姓老翁日前獨自騎電動車出門，一路騎到13公里外的南投中興新村，不慎受傷流血；警方獲報後派員到場，但游翁疑因無法與旁人言語溝通、情緒焦躁而坐立難安，員警先以紙筆詢問游翁，但老人家寫字卻猶如「天書」，雙方雞同鴨講，所幸最後在座車置物箱內發現其家屬的聯絡方式，終於順利將游翁平安送回家。

中興警分局指出，光明派出所警員何如琦於21日上午執勤巡邏時，接獲民眾報案稱有一位聽語障礙人士受傷、坐在南投市大埤街福德宮的椅子上，無法與人溝通，亟需協助；何如琦立即前往現場，發現該老翁疑似無法清楚言語，焦躁不安、不斷來回行走。

▲▼老翁受傷卻堅持不肯就醫，所幸最後聯繫上家屬接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼老翁受傷卻堅持不肯就醫，所幸最後聯繫上家屬接回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局暖警以紙筆溝通，協助聽語障礙老翁返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方透過比手畫腳，才了解老翁因代步的電動車沒電，停車時又不慎遭側柱劃傷腳部舊傷、致血流不止，隨後通知救護車到場，並以紙筆詢問：「你怎麼受傷？」「你有騎車嗎？」「電話？」希望能取得老翁家屬的聯絡方式。

▲中興警分局暖警何如琦耐心協助聽語障礙老翁返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局暖警何如琦耐心協助聽語障礙老翁返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而老翁不但在紙上寫有如天書的符號，讓警方丈二金剛摸不著頭腦，更固執地一再表示「免啦！」不願就醫治療，警方只好耐心安撫其情緒，並由救護人員在現場包紮清創傷口；所幸在取得老翁同意後，在電動車置物箱內發現相關身分證件，以及其弟的手機號碼，終於聯絡上其家屬。

65歲的游姓老翁家屬表示，老翁係聽語障礙人士，僅有家人才懂得老翁的陳述方式，當天老翁獨自外出，騎著電動車從彰化縣芬園鄉到中興新村，在車水馬龍的車道上穿梭長達13公里，加上無法以言語表達求助，若非熱心員警及時耐心協助，後果恐將不堪設想，也對員警頻頻表示感謝。
 

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