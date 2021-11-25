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喬友大火5個月等不到真相　殉職消防員家屬提告這4人

▲喬友殉職消防員家屬到地檢提告。（圖／記者唐詠絮攝）

▲喬友殉職消防員家屬到地檢提告。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市喬友大樓今年6月發生火警意外至今將近5個月，造成7樓到9樓的百香果商旅4死22傷的悲劇，包括消防員陳志帆殉職，其胞妹陳裔筑與父親25日上午委請律師到彰化地檢，按鈴申告代理局長邱聰佳、消防局第一大隊長劉錫垣、劉姓小隊長及大樓主委蔡進峰等4人過失致死罪。

陳裔筑沉痛表示，「身為殉職消防員家屬，對於真相說明的漫長等待及縣府消極的被動回應是煎熬的，對於滿腔熱血為社會服務的陳志帆及志帆的爸媽來說，更是一種二度傷害。在這漫長煎熬的過程中，我們決定提出這個訴訟因為我們相信台灣的司法，可以公正客觀地還原事實的真相。真相需要及時因為真相不只是給家屬一個交代，更重要的是要保護未來一個個需要與火神搏命的消防員，讓司法來協助，讓真相曝光，讓改革制度成為基層真正的靠山。」

▲喬友殉職消防員家屬到地檢提告。（圖／記者唐詠絮攝）

大恆國際法律事務所律師陳孟秀則指出，6年前新屋大火案導致6名年輕的消防人員殉職，當時即曾陪同家屬提出告訴，家屬的悲痛依然歷歷在目。

陳孟秀接著表示，「如今6年過去了，我們卻仍然在原地踏步，對抗著相同的體制問題，強調，制度面的改善必須建立在個案的深切反省之上，釐清每一場悲劇背後的責任歸屬，才能讓消防現場的指揮系統重新上緊發條。因此，今天家屬們勇敢站出來針對消防局内部長官提告，不僅是為了已逝的志帆，更是為了還原真相、釐清各方責任，因為只有這樣才能找出問題的根源，改善消防制度問題唯有如此，才能真正杜絕憾事發生。」

▲喬友殉職消防員家屬到地檢提告。（圖／記者唐詠絮攝）

▲喬友大火至今５個月。（圖／ETtoday資料照）

消防員工作權益促進會的張雅鈞監事並表示，「作為基層消防團體，我們對於追求真相政革立場不變，對於制度改革的立場也不變，對於家屬而言，事發至今彰化縣政府、消防局對於家屬多次提出查真相、要改革的請求僅有消極敷衍的回應，最終也導致家屬選擇以提告的方式來促使彰化縣政府進一步釐清責任，也是他們對於真相改革最基本的權利伸張，因此我們支持家屬以提告的方式爭取與保障自己的權利。」

▲喬友殉職消防員家屬到地檢提告。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣政府已舉辦行政調查報告記者會。（圖／ETtoday資料照）

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