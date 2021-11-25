惡劣！活剁貓尾自拍留影　光頭男辯：全聽女網友指示

記者唐詠絮／彰化報導

社群網路流傳一段殘忍虐貓影片，身穿黃色外套的光頭男子持生魚片刀將小貓的尾巴剁下，引起網友撻伐，彰化鹿港警方迅速破案，主嫌吳男(44歲)將罪刑全推給一名女網友，辯稱是聽她指示，為了「要訓練貓」，連剁尾情節都是遵從女網友所下的指令，現場還有生魚片刀、砧板、沾血紗布及貓籠等相關證物。

▲剁貓尾光頭男被拘捕到案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲光頭吳男殘忍虐貓，引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

鹿港警分局接獲民眾報案，於臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」有po出一段影片，一名男子竟殘忍虐貓，並讓另一隻貓咪在場旁觀，鹿港警接獲報案後，旋即報請台中地檢檢察官指揮偵辦並聲請拘票，另會同台中市動物保護防疫處前往查緝。

光頭吳姓男子居住於台中市區，警方到達他住處時發現1隻貓已經死亡，另還有4隻小貓，立即緊急送醫檢查並進行安置，現場並查扣犯案用生魚片刀、砧板、沾血紗布及貓籠等相關證物，全案依涉嫌動物保護法第六條及第二十五條第1項第1款移請台中地方檢察署偵辦，另持續清查是否還有其他動物受害。

▲剁貓尾光頭男住處搜出生魚片刀、砧板、沾血紗布等。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方籍此呼籲，民眾切勿有任何騷擾、虐待或傷害動物之行為，相關內容更不可散布、播送或販賣，否則將觸犯刑事法律，不可不慎，對於相關個案分局絕不寬貸，將依法嚴辦、追查到底。