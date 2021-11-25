愛心箱成他私人提款機　高雄慣竊：買酒和食物花光了

▲一名有慣竊的王姓男子，日前到一家彩券行內偷竊2個愛心捐款箱，警方根據路口監視器過濾，循線將人帶回偵訊後函送法辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一家彩券行日前遭人偷竊愛心捐款箱，店家發現後立刻報警處理。警方調閱路口監視器過濾下，發現33歲的王姓男子涉有重嫌，24日晚間將他帶回偵訊，王男坦承犯案並供稱愛心箱內的善款約1000元，都被他拿去買酒跟食物花掉了，警方訊後將他函送法辦。

23日下午近3點左右，新興分局中正三路派出所接獲轄區復興一路上一家彩券行報案，指出擺放在櫃台旁的2個愛心捐款箱，疑似遭到一名身穿黑衣的男子偷竊，店家還說，雖然遭竊愛心捐款箱金額不大，但都是給弱勢家庭的愛心，且因疫情緣故，這些捐款對於弱勢團體是很重要的幫助，希望不讓類似案件再次發生。

警方不敢大意，立刻調閱周遭路口監視器過濾，發現轄區內33歲慣竊的王姓男子涉有重嫌，於24日晚間6點前往王男的住處將他帶回偵訊。王男也向警方坦承，自己因缺錢花用才會行竊，當時看見店員隨後追出，嚇得躲到附近的公園並將愛心箱內約1000元取出，順手就將箱子丟棄，而偷來的贓款也都買酒跟食物花光了。警方訊後依竊盜罪函送高雄地檢署。

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