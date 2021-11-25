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嘉大首屆公費專班生返鄉伴父務農　盼斑比洋香瓜成為草屯代表農產

▲首屆嘉義大學公費生返回南投故鄉務農，發表成果「斑比洋香瓜」。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

▲首屆嘉義大學公費生返回南投故鄉務農，發表成果「斑比洋香瓜」（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮農家子弟李育銘從小陪伴父親務農習藝，高中畢業後繼續投考農業學系，成為第一屆嘉義大學農場管理公費生，後於實習期間恰逢「斑比洋香瓜」引進台灣，返鄉與父親一同種植，充分利用所學進行試驗並協助管理，並申請農委會提供之補助，逐漸建立自有品牌，盼能打造草屯代表性農產品的新星。

李育銘於22日上午蔡培慧執行長出席第一屆嘉義大學農場管理公費生李育銘返鄉務農的「斑比洋香瓜」成果發表會；為鼓勵農校生投身農業，長期規劃催生農業公費生制度，希望能讓務農專業制度化的行政院中辦執行長蔡培慧，以及台中區農業改良場博士戴振洋都出席參加。

李育銘分享自身經驗，表示父親在草屯種植栗子南瓜跟斑比洋香瓜，他跟在身邊學習到不同栽培方式；至2015年高中畢業準備報考大學時，家人從廣播節目聽聞嘉義大學農場管理公費生獨立招生的資訊，鼓勵他報名，進到嘉義大學後，透過跨領域選修課程又學到更多，大四畢業前一年選擇台南的種子公司實習，「斑比洋香瓜」剛好引進台灣試驗並獲得協助管理的機會，父子倆便一同投入栽培。

▲首屆嘉義大學公費生返回南投故鄉務農，發表成果「斑比洋香瓜」。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

台中區農業改良場博士戴振洋表示，斑比洋香瓜果皮薄、肉厚、櫥架壽命長、外觀具有特殊斑點及易栽種的特質；李育銘說，希望能夠成為草屯代表農產的明日之星。

▲首屆嘉義大學公費生返回南投故鄉務農，發表成果「斑比洋香瓜」。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

蔡培慧表示，在第9屆立委任期間成功擴大「大專校院農業公費專班」員額，希望鼓勵有志從農或原本家裡就從事農業生產的學生，能再精進農業學理與科技，並學習商業管理及行銷經營的秘訣；他指出2015年開辦時僅有嘉義大學一校一班30人，6年來已有5所大專院校參與、人數突破245人，投入精緻農業行列的青年越來越多。

蔡培慧說，為提升留農率及吸引力，農委會也提供2年最高72萬的經營補助金，減少青農資金不足的壓力，能專心進行生產及穩定供貨，有餘裕致力於打造個人品牌拓展通路。
 

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