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春節返國潮「防疫旅館爆滿」　高雄還有100間便宜房可訂

▲高雄市防疫旅館清潔消毒情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市防疫旅館清潔消毒情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

隨著疫情趨緩，農曆春節預定返國人潮大增。高雄市觀光局日前宣布，即日起預訂防疫旅館，將以高雄市民優先，市長陳其邁表示，目前統計防疫旅館約5300間，將於續媒合增加量能。

高雄市長陳其邁9日於議會聯訪時指出，目前高雄防疫旅館量能累計有5300間左右，市府為控管防疫旅館的數量，因此從10月底開始，就只限高雄市籍的民眾預約，目前市府也逐步清查，其他防疫旅館是否有空房，持續媒合增加防疫旅館數量。

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▲高雄市長陳其邁9日於議會說明防疫旅館量能。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁9日於議會說明防疫旅館量能。（圖／高雄市政府）

陳其邁表示，觀光局有成立市民專屬的訂房平台來服務高雄市民，假如有需要防疫旅館服務的高雄市籍的市民，就歡迎來預約。陳其邁說，市府初步統計的結果，大多數民眾希望能住滿14天，有一些特殊個案覺得「10+4」對他們來講比較方便，也就是前10天入住防疫旅館，後4天居家檢疫。

陳其邁強調，在防疫的措施上，昨天的專家會議也用更嚴謹的措施，包括防疫旅館接送、居家檢疫強度再增加，確保防疫能滴水不漏。

▲高雄市防疫旅館盛薈飯店家加強清潔消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市防疫旅館盛薈飯店家加強清潔消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

在陳其邁安心喊話下，觀光局積極媒合合法旅館成為防疫旅館，迅速新增13家防疫旅館、共838間房提供高雄市民優先預訂，並於10月29日設立春節防疫旅館平台及媒合服務專線，短短一周進線上千通詢問電話。

觀光局統計，截至11月8日已成功媒合585位高雄市民預訂防疫旅館，另有130名高雄市民經由平台得知防疫旅館訊息直接向旅館完成訂房，目前尚有100間價格較便宜的無窗檢疫房間可供預訂。觀光局強調，一定會讓每位想返鄉團圓的高雄市民能夠安心過好年。

▲高雄市防疫旅館國際星辰飯店客房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲若要出關吃年夜房，最晚得在1月12入住防疫旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，高雄市防疫旅館原10月底計有66家，可提供4554間檢疫房間，量能僅次於台北市。明年1月31日就是農曆除夕，依據目前中央疫情指揮中心「10加4」檢疫方案或是14天防疫規範，要出關吃年夜飯，最慢要在1月12至16日就要入住防疫旅館，據統計高雄市明年1月份訂單已接近滿額，7成均非高雄市民預訂。

高雄市觀光局日前宣布，為維護市民權益，即日起預訂2022年1月份高雄市防疫旅館，將以高雄市民優先，凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作之本國籍國民，均可至高雄旅遊網的春節防疫旅館平台查詢，並透過本局訂房專線07-7408132（每日08:30-20:30）、07-8220300（每日08:30-17:30）提出訂房需求，因需作業時間，收件後於5個工作天內會有專人聯繫，觀光局會全力協助媒合高雄防疫旅館入住。

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