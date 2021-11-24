議員連續10年以幽靈助理騙512萬助理費　假助理A錢真助理被欠薪

▲南投縣議員吳瑞芳（後排左2）涉嫌以人頭助理詐取公費助理補助，遭南投地檢署檢察官起訴。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議員吳瑞芳涉嫌以林姓、羅姓、劉姓3位民眾充當人頭，自民國99年首屆當選就開始向縣議會詐領助理費，時間超過10年、共詐得512餘萬元，南投地檢署檢察官去年啟動偵辦，吳瑞芳一度遭收押禁見，經年餘調查，檢方今天宣布以貪汙等罪嫌，將吳瑞芳和3名人頭助理提起公訴。

無黨籍的吳瑞芳自民國98年底，首度參選南投縣第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉）縣議員即當選，至今連任3屆；起訴書指出，南投縣議會編列預算支付縣議員公費助理補助費用，每人得聘用公費助理2至4人、每月總額不得超過8萬元，且非屬議員薪資之一部分，更非議員個人之實質補貼。

▲南投縣議員吳瑞芳。（圖／翻攝「南投縣議會」官方網站）

但吳瑞芳自99年3月1日起就任起104年6月止，竟向並未聘用的林姓、羅姓2位民眾收取其等之個人基本資料、身分證件及郵局帳戶存摺和印章，再利用職務上機會，向縣議會申報林、羅2人擔任議員公費助理，按月詐領每月薪資2萬至3萬元助理費；無實質審查權限之縣議會公務員因此陷於錯誤，依吳瑞芳所申報不實內容事項予以登錄、按月撥款。

起訴書指出，上述款項都被吳瑞芳中飽私囊，另在102年1月起至109年7月止，雖確實聘用劉姓民眾擔任議員公費助理，並向縣議會做員額和薪資撥發登記，卻未給付劉姓民眾全額公費助理薪資，其餘同樣流進吳瑞芳口袋中，總計10年間透過3名人頭，向南投縣議會詐取達512萬735元。

南投檢方表示，吳瑞芳涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款之「利用職務上之機會詐取財物」、《刑法》214條之「使公務員登載不實」等罪嫌；林、羅、劉等3人均涉犯《刑法》第30條第1項前段、《貪污治罪條例》第5條第1項第2款、《刑法》第214條之「幫助利用職務上之機會詐取財物」、「幫助使公務員登載不實」等罪嫌，因此分別向4人提起公訴。



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