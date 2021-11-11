春節專案再改！台商措手不及　盼未來返鄉縮短為「3+3」

▲北京首都機場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今年春節返鄉旅客增多，指揮中心春節專案增加第三種新選項，從原本「10+4」多增調為「7+7」。北京台資企業協會秘書長陳哲彬今（11日）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，政策一改再改讓許多台商措手不及，必須重新調整機票和回台飯店時間。全國台企聯今也發出最新聲明向蔡政府呼籲，希望未來疫情更穩定的情況下，能再縮短隔離天數，建議「3天隔離+3天檢疫」，讓台商方便往返兩岸。

指揮中心宣布今年春節入境檢疫，從今年12月14日至明年2月14日入境改為「7+7」，條件是必須完整接種WHO以及我國EUA認可的8款疫苗。其中，包含大陸國藥、科興疫苗，才能選擇該方案，否則視情況選擇「14+7」或「10+7」方案。

▲北京台商秘書協會秘書長陳哲彬 。（圖／記者任以芳攝）

由於政策不斷變動，也讓台商十分頭疼。陳哲彬訪問時也指出，最新「7+7」政策來的有些晚，很多訂機票、飯店的台商根本措手不及，除了產生更改的費用成本，台灣旅行社、防疫旅館也是手忙腳亂，根本來不及應付「一改再改」的政策。

陳哲彬說，不只是台商苦惱，國籍航空公司必須「先確認」台灣最後政策才能安排加班機，春節期間加開班次也不容易，兩岸之間也需要溝通。再者，台灣飛大陸目前只有四個口岸，分別是北京、上海、成都、廈門，其他以外省份台商出行非常不方便。

舉例，位於東北、貴州、雲南等較遠省分的台商，必須先乘坐大陸高鐵或境內班機，依照最近距離到北京或廈門搭機返台，移動距離都是千公里起跳。如果臨時改去、回的機票飯店日期，幾乎是不可能，過年期間一票難求，更何況兩岸春節加班機至今毫無進展。

很多一年半載沒回家的台商只能觀望，即使努力配合台灣防疫要求，回家還是一條非常困難的路。陳哲彬也說，「 希望政府不要再改了，我感覺這不是拍腦袋出來，應該要有一個正常配套措施，提供給返鄉民眾。」

▲全國台企聯會長李政宏最新聲明呼籲，希望未來台商返鄉改成「3+3」 。（圖／記者任以芳攝）

另外，全國台企聯會長李政宏今也發出聲明，向蔡政府喊話，希望縮短隔離期。目前許多台商接種大陸經是為認證疫苗，他建議，「能否大幅縮短隔離時間為三天，同時進行三次核酸檢測，如此一來不但科學，也可舒緩防疫旅館不夠造成的壓力。」

李政宏也呼籲，希望增加廣州或深圳航點。依照往年情況看，春節返鄉機票都是一票難求，加之現在兩岸航點、航班極少，今年返台「票難」問題可能會進一步加劇。另外，希望調整二年不入境台灣除籍的規定，希望政府以人性、變通方式處理相關事宜，將二年時間限制改為三年或四年。

▼最新春節返鄉多出「7+7」選項 。（圖／翻攝 疫情指揮中心）