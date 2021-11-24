高雄宣布推「囤房稅」　林于凱提議：非自住6戶↑課3.6%

▲高雄市長陳其邁宣布高雄要推囤房稅。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁宣布高雄要推囤房稅，今年12月底前會擬訂修正草案送議會審議。高雄市議員林于凱具體建議，住家用非自住出租課1.5%、住家用非自住4戶、6戶以上且未出租課2.4%及3.6%。

為落實居住正義，陳其邁宣布推動「囤房稅」，，未來在符合3原則「自住房屋須不受影響」、「落實居住正義」、「不造成房東轉嫁稅率或負擔給房客」下，推動「囤房稅」，以保障市民居住權益，兼顧租稅公平。

林于凱指出，居住正義是一個城市幸福指數的指標，也是他上任之後，每一個會期必定質詢的題目，每一次的結果都是擬研議、待商榷，很開心看到市長終於要針對高雄市106萬戶房屋中8萬4000戶的非自用住宅進行稅率的調整，他也會提出「囤房稅」的對案版本。

▲高雄市議員林于凱建議囤房稅稅率。（圖／翻攝自高雄市議員林于凱）

目前台灣1.5%~3.6%的非自住房屋稅率，地方政府只能在這個範圍內調整累進稅率，事實上對於打房效果有限，不過在地方政府自治條例能調整的範圍內，林于凱具體建議，住家用非自住（出租）：1.5%、住家用非自住（四戶以上且未出租）：2.4%、住家用非自住（六戶以上且未出租）：3.6%、非住家非營業用（空店）：2.5%。

針對多屋者實施累進稅率，但將出租房屋與其他公共使用房屋排除，給予優惠稅率提高屋主主動申報，提升租屋市場的透明度。