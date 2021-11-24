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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房屋是用來居住不是炒作！　陳其邁宣布：高雄要推囤房稅

▲▼鼓山,蛋黃區,房市,農16,美術館,永慶不動產。（圖／記者陳建宇攝）

▲財政部找８縣市會商，並請北市、台南分享「課囤房稅」的實務經驗與可行性，其他6縣市表明將跟進。（圖／記者陳建宇攝）

記者賴文萱／台北報導

近期部分地區房地產價格異常上漲，外界持續關注囤房稅議題，高雄市長陳其邁今（24）日表態，高雄市會來推動囤房稅，因為房屋是用來居住，不是用來囤積炒作，後續會以自治條例方式來處理。

高雄近來房市熱絡，根據數據顯示，高雄出現318人持有10戶以上非自住房屋，共擁高雄9647戶的現象，其中，單一法人最高就持有510戶。但在高雄不管是擁1房或是擁10房，非自住房屋稅率都為1.5%，不少議員認為這無法有效鼓勵空屋利用，都建議高雄應推差別稅率的囤房稅。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天在市議會受訪表示，高雄市會來推動囤房稅，因為房屋是用來居住，不是用來囤積炒作，在房屋稅條例規定範圍內，地方政府對於房屋稅有相關的調整空間，後續會經過市政會議跟議會以自治條例方式來處理。其中，有3大原則，包含居住正義、不要影響到自住房屋以及不造成房東把稅率或負擔轉嫁給房客。

陳其邁說，高雄市房屋目前106萬戶，非自用住宅有8.4萬戶，為了落實居住正義，除了未來會推動囤房稅之外，在社會住宅興建部分，也即將有10500戶社會住宅，也會加強查緝紅單炒作。另外，會持續提供包租代管、租金補貼都會陸續來加強。

要讓年輕人居住獲得保障，不僅是租屋能夠降低，也應該要有合理的房價，這樣才能夠讓每個人能有所謂的居住所享有的基本權利。陳其邁表示，簡單講，住屋或者是房子其實是屬於消費財，不是用來炒作或用來投資的，快的話在這個會期或者今年年底，相關的條例訂定會送到議會進行審議，想讓每一個人不管是租屋或住屋，都能有一個合理的房價至關重要。

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