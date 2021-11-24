生日趴想擺1314包毒咖啡求婚　他湊不齊又缺錢「上網賣」下場慘

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在日前接獲線報，有民眾在網路兜售毒品咖啡包，隨即前往高雄面交，最後順利逮捕嫌犯。嫌犯表示，原本要買1314包「辦生日兼求婚」，但因資金不足只湊到1001包，最後決定出售轉賣。當時他見到警方出示身分，險些跳樓輕生，被員警制伏。

警方調查，26歲的陳姓男子在網路上刊登販售毒品咖啡包的訊息，警方掌握線索後，相約13日晚間於高雄家樂福進行面交，現場查扣1001包的毒品咖啡包，陳男見狀還想從樓梯間翻牆逃離，當場被員警一把拉住，壓制在地。

▲北市大同分局在高雄查獲1001包毒咖啡包，男子坦承原是要慶生與求婚用，缺錢才變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳男向警方供稱，原本是要在慶生宴會上購買1314包毒品咖啡包，順便向女友求婚，也可以展現一下實力，但因現金不足所以無法湊齊，只能買到1001包，最後因身上缺現金，所以將1001包毒品咖啡包在網路出售，沒想到就被警方逮捕。

▲北市大同分局在高雄圍捕毒販，陳姓男子在家樂福四處逃竄，最後企圖跳樓遭壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳男原本是要將毒咖啡包出售後，再轉往卡拉ok與朋友朋友大辦慶生派對，未料被警方活逮，訊後依照毒品罪嫌帶回警所偵辦，生日只能在警局度過。

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