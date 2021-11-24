高雄2022跨年晚會開場嘉賓出爐　「九澤CP」+鼓鼓high翻港都

▲九澤CP將擔綱高雄2022跨年晚會開場嘉賓。（圖／滾石提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（24）日揭曉跨年晚會眾所矚目的開場卡司名單，跨年蓬萊舞台將由超人氣偶像男團「九澤CP」陳零九、邱鋒澤擔綱開場表演，另外，「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯今年也將帶著感染力十足的創作歌曲，登上高雄跨年舞台，誓言high翻港都。

2022高雄跨年首創民視、華視雙製播，攜手打造4金雙舞台—蓬萊舞台與高流舞台，號稱史上最誇張的跨年。由民視製播，主打流行卡司的「蓬萊舞台」也力邀創作實力派歌手「九澤CP」陳零九、邱鋒澤，以及「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯。

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▲「九澤CP」陳零九。（圖／高雄市政府提供）

明年將在高雄流行音樂中心舉辦演唱會的鼓鼓，也提前將演唱會精華搬到高雄跨年的舞台，鞏固蓬萊舞台唱作俱佳的跨年舞台魅力。

▲「九澤CP」邱鋒澤。（圖／高雄市政府提供）

擔綱高雄跨年蓬萊舞台開場卡司重大責任，「九澤CP」加緊練習腳步全力備戰。兩人今年九月合體登上《第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮》擔任表演嘉賓，接連演唱多首金曲展現好默契，歌聲實力更受到外界讚賞，預期今年高雄跨年開場就讓歌迷為之瘋狂，保證尖叫到燒聲。

▲鼓鼓呂思緯。（圖／高雄市政府提供）

鼓鼓呂思緯對港都高雄有著特別的感情。原來在樂團MP魔幻力量時期，鼓鼓曾經連3年都待在高雄跨年，之後發行個人首張專輯《MAKE IT REAL 可以唷》跑了許多校園演場會，高雄榮登場數第一名。今年鼓鼓重返2022高雄跨年晚會蓬萊舞台，已經引起歌迷熱烈討論，要提前到場卡位，欣賞鼓鼓帶來撼動人心的表演。