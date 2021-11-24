高雄工人連同遮雨棚從6樓墜落　他全身多處骨折緊急送醫搶救

▲高雄工安意外。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄工安意外！今（24）日11點多，鳳山分局成功派出所接獲轄內一處民宅有人墜樓，經巡邏警網及所長以及救護車到場，57歲的趙姓工人尚有意識，立即由119人員送長庚醫院急救。

據現場同行施作工人稱，趙姓男子今日在民宅6樓施作遮雨棚更換工程，但不明原因在施工時墜樓，相關情形尚待調查原因。

據了解，趙姓工人肢體骨折、撕裂傷、意識清醒，由救護人員給予急救處置後送醫。

▲▼高雄工安意外。（圖／記者吳世龍翻攝）