雙城論壇若越線「陸委會祭必要措施」　柯文哲承諾：謹守民生議題

▲柯文哲出席「智慧政府市民e同行」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2021台北上海雙城論壇將於12月1日登場，台北市政府發言人陳智菡23日指出，市府已向陸委會報備，對方表示樂觀其成；然而中央卻有官員說陸委會沒有樂觀其成，倘若踰越城市交流分際，陸委會將採必要措施。台北市長柯文哲24日回應，雙城論壇不涉及意識形態、統獨議題，會謹守身份處理民生議題，「不用太擔心啦！」

針對有中央官員稱，雙城論壇如果踰越城市交流分際，陸委會將採取必要措施及關切，柯文哲24日上午出席「智慧政府 市民e同行」記者會時表示，自己在今年5月初有去陸委會拜會邱太三，並在舉辦雙城論壇前和陸委會做說明，當時雙方都有討論，本來要在6月中旬舉辦，後來就因為疫情而暫停。

柯文哲指出，雙城論壇拖到現在，所有要簽署的備忘錄（MOU）都有送陸委會，而陸委會也都知道，且也清楚知道雙城論壇不要涉及意識形態、統獨議題，很單純的2城市交流，例如貓熊如何照顧、國樂團交流等。

柯文哲提到，新創是台北市重要產業政策，上海有很多新創基地，自己曾經去看過，且還是台灣年輕人開的，「我們會謹守身份、處理民生議題，陸委會不用太擔心啦！」