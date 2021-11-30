獨／信義區嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉：自己什麼都不是

記者張君豪／台北報導

台北市信義區28日凌晨4時許，一名男子酒駕開著BMW雙門轎車，載著女友行經忠孝東路、松仁路路口時，因引擎噪音過大，巡邏警員發現後將車攔下，駕駛酒測高達0.54涉犯公共危險，未料同行女友竟電召2名自稱是「竹聯幫明仁會」的男子到場嗆聲並阻擋記者採訪，不過隨後其中一名郭姓男則拍片道歉，表示自己並非什麼幫派成員，而明仁會高層也聲明，此事作中的3男1女都非明仁會的人。

▲自稱是竹聯幫明仁會的郭姓男子，事後拍影片自清向社會大眾致歉。（圖／記者張君豪翻攝）

涉嫌酒駕的王男及女友在車輛移置後，女方電召兩名自稱「竹聯幫明仁會」成員男子，但經警方調查，包含郭男、李男都沒有幫拜註記，說穿了根本就不是竹聯幫明仁會幫派分子，抑或是資歷淺到連警方不良組合註記資料庫裡都沒有資料的菜鳥成員。

由於近來全台因馬莎惡少毆人風波導致全台大掃黑，竹聯幫明仁會此刻卻被人亂報名號，因此犯了江湖大忌的郭男隨後也自拍影片對外道歉認錯，也澄清自己並非該幫成員。

郭男錄下鞠躬致歉影片向社會大眾致歉：「本人郭oo，昨晚在信義區忠孝東路上，因為喝醉想耍帥，結果與警方記者發生衝突，還說自己是幫派分子，但其實自己根本甚麼都不是，這種酒後脫序的行為，造成社會觀感不佳，我也受到教訓了，也會深深的反省，在此跟大家致最深的歉意！對不起」

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