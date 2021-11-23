綠營義民護台灣公投桃園場　客家企業家科學家力挺「四個不同意」

▲「義民護台灣」公投桃園場，客家鄉親力挺。（圖／客家部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨客家部「義民護台灣」公投說明會桃園場，23日抵平鎮褒忠祠開講。目前擔任中壢客運董事長的褒忠祠主委范振修表示，以企業家的角度思考，台灣要發展就是要邁向國際，美豬的議題關係國際貿易，台灣要走向國際，美豬真是十分關鍵的事情，籲請民眾瞭解清楚公投四大案，12月18日投下「四個不同意」票，支持政府。

▲立委黃世杰談藻礁問題。（圖／客家部提供）

現場到場的企業家，還有101董事長張學舜，對於台灣經貿有深入觀察的他，也要民眾展望世界，當台灣疫苗有困難的時候，美國與日本等許多國家紛紛伸出援手，101也打燈感謝，並且美國參議員也來到台灣，臺灣在國際受到中共欺負，我們需要與各國有良好的關係，呼籲民眾不要被國民黨的言論蒙蔽，阻礙台灣的發展。

前美國NASA食物研究室資深科學家郭正光演講時說，提到自己在NASA工作39年經驗，太空人的身體安全十分重要，他們在美國本土吃豬肉，是平常飲食中的食物，萊豬不是毒品，國民黨說吃萊豬會有心臟病，減少壽命，事實上人的平均壽命是持續增加的，心臟病的比率也在降低，也沒有一篇研究報導說吃萊豬會有癌症，這不是農藥和重金屬，萊克多巴胺是可以在第二天消化掉的。

立委黃世杰談到藻礁問題表示，他的選區就在觀音，大潭電廠跟藻礁保護區他都經常去，本來馬英九要把接收站全部蓋在岸邊，小英總統非常負責任將接收站往外推，護國神山台積電要用電，我們桃園家家戶戶要用電，大潭電廠就是在穩定我們的北部的用電，穩定台灣的未來。

包括：桃園市長鄭文燦、立法委員湯蕙禎、黃世杰、鄭運鵬、台灣客家聯盟理事長蔣絜安、客委會主委楊長鎮，新埔義民廟董事長林光華，皆上台開講並呼籲鄉親1218公投投下「四個不同意」，讓台灣可以不要再亂下去。