綠營公投首發場隔條馬路...藍軍黨代表大會上場　警力進駐維安

▲民進黨「台灣更有力」公投說明會首場，於桃園區三民運動公園登場。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨「台灣更有力」公投說明會首場，30日上午在桃園市桃園區三民運動公園登場，吸引千名綠營支持者參加；距三民運動公園約500公尺、對向的桃園市議會禮堂，則召開國民黨第21屆第一次全國黨代表大會桃園場會議，百名黨代表出席熱絡，藍、綠兩陣營各開各的會，在大批警力維安下，未見藍綠對峙場面。

▲疫情解緩，桃園三民路兩側首度出現藍、綠大活動，大批警力進行維安。（圖／記者楊淑媛攝）

民進黨「台灣更有力」公投說明會上午10點開始，因總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到場開講，9點半左右，前往三民運動公園的春日路、三民路、自強路紛紛進行交管，並有大批警力駐守週邊道路；10時許千名綠營支持者紛紛聚集三民運動公園，由不分區立委湯蕙禎率先開講談萊豬，隨後立委黃世杰、鄭運鵬和市長鄭文燦相繼登場談不同意重啟核四、公投綁大選以及市府團隊如何保育藻礁、守護海岸生態等4 大議題。

▲市長鄭文燦談市府團隊如何保育藻礁、守護海岸生態。（圖／記者楊淑媛攝）



約莫11點，蘇貞昌、蔡英文相繼到場，全力呼籲支持者，年底公投投下4張不同意票，讓臺灣更有力、台灣才不會亂。民進黨「台灣更有力」公投說明會在大批警力進駐週邊及參加民眾高規格安檢下，中午平和落幕。

▲國民黨全代會桃園場新任黨代表，由市黨部主委邱奕勝(左三)帶領宣誓就任。（圖／市黨部提供）

而距三民運動公園約500公尺、對向的桃園市議會，一早召開國民黨第21屆第一次全國黨代表大會桃園場會議，由市黨部主委、市議會議長邱奕勝帶領甫當選黨代表宣誓後，以視訊和中央的黨主席朱立倫連線，會議氣氛熱絡。邱奕勝主委強調，近日內，桃園藍營亦將展開公投說明會，呼籲全民年底公投投下4張同意票，讓台灣和全民生活更安全、安定。

▲邱奕勝主委表示，近日內，桃園藍營亦將展開公投說明會。（圖／市黨部提供）

桃園藍營說，借用市議會場地召開黨代表大會是數月前即已決定，由於三民路交通管制，今天他們都選擇由成功路到議會；而民進黨「台灣更有力」公投說明會首場，原訂中壢區中央大學舉辦，因考量報名參加者眾，多天前臨時決定由原南區的中壢中央大學移轉到北區桃園區三民運動公園舉辦。

只是，桃園區三民路隔著馬路兩側，巧合出現藍、綠同日都有大活動，也是疫情緩解後，首度出現的大型政治活動。