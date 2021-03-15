平鎮褒忠祠《忠義傳香230》新書發表　蔡英文贈「義烈光昭」匾額

▲平鎮褒忠祠《忠義傳香230》新書發表。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日於參加平鎮區「褒忠義民爺春祭暨文昌帝君聖誕千秋」及「《忠義傳香230》新書發表會」中，代表總統蔡英文贈予「義烈光昭」匾額，表彰義民爺忠勇精神。褒忠祠主委暨國策顧問范振修表示，不同於許多神明信仰，義民爺是台灣本土產生的信仰，義民精神最能代表愛台灣、愛土地的精神，也是客家獨特的信仰。

▲褒忠義民爺春祭暨文昌帝君聖誕千秋。（圖／市府提供）

范振修說，為了紀念義民及義民們的犧牲奉獻，廟方特別出版《忠義傳香230》這本書發揚義民精神，希望讓更多人閱讀了解，也會寄送給轄內各級學校與圖書館，讓更多年輕人認識義民祭的歷史與意義。

鄭市長表示，褒忠祠是重要的客家信仰中心，230年來香火不斷，此次出版《忠義傳香230》，書名象徵迎接第230年大祭，透過文字和照片將義民祭記錄下來，將使更多人了解客家人的虔誠信仰，讓客家精神永存台灣、義民精神流傳後世，體現「清香一柱傳萬年，客家忠義永千秋」的深遠意涵。

平鎮褒忠祠最早是在清末戴潮春之亂時，桃園的客家鄉親為了要保護家園、協助平亂而建立，後來宋氏家族先祖宋寶雲將之增建，之後又歷經多次修建，成為現在的樣子，目前不僅是客家義民信仰的中心、客家精神的保壘，也傳承著地方重要的文化傳統。今年適逢褒忠祠建祠230周年，市府客家局、民政局及地方各里長會全力協助褒忠祠辦理每年農曆7月20日的義民祭大典，向義民爺的忠義精神致敬。

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