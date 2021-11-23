全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看

▲全聯黑五11/24搶先在PXGo!線上開跑，11/26實體門市OFF COFFEE也推出「同品項買1送1」。（圖／業者提供，下同）



記者林育綾／台北報導

搶攻黑五商機，全聯「黑色購物節」將於明（24）日搶先於PXGo!線上開跑，實體門市則自11/26開始，精選線上線下超過百件「黑品」下殺5折起，像是「黑色包裝、黑色食品、黑色品牌」三黑商品都有破盤價，如爆紅火辣雞風味辣餃子、咖啡隨身包、衛生棉、包暖衣等都有「買1送1」，推薦「黑品」清單也搶先曝光。

全聯自11/24～11/28限時5天，PXGo!提早實體門市2天搶先開跑線上黑色購物節，PXGo!黑五活動包括：全站單日使用PX Pay支付每滿1,000元送800福利點、全站不限金額抽OFF COFFEE熱美式一年份、預購館下單即享88折、1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券。另外只要會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能，分享OFF COFFEE咖啡5杯給親朋好友，PXGo!就會再多請分享者一杯。

▲全聯「黑色購物節」（黑五）精選線上線下超過百件「黑品」下殺5折起。

另集結線上線下，於11/26～11/28限時3天，推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，如KEY COFFEE DRIP ON總匯隨身包「買1送1」；而領先推出的「台式風味米乖乖」有台式便當、黑糖珍奶兩種口味，每包特價45元，第2件5折。

爆紅的「火辣雞風味辣餃子」黑五期間限時3天「買1送1」，平均一包只要189.5元。此外還有期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」、「蘇菲超熟睡超薄草本抑菌衛生棉-細緻棉柔系列」，都有「買1送1」優惠。

全聯生鮮同步搶攻黑五商機，11/26～11/28祭出超過20款黑色限量商品優惠，好比有機黑木耳原價48元，第2件5折，特價36元。OFF COFFEE於實體門市也推出「同品項買1送1」，其中美式咖啡於PXGo!寄杯可享每杯13.5元超值價（50杯675元）。除了超過百件黑色商品5折起優惠，今年實體門市配合超級週年慶PX Pay滿月紅利活動，11/1至11/30使用PX Pay支付，筆筆皆可累，單月滿額最高回饋8%福利點，消費者可這波買爆。

▼全聯黑色星期五購物節推薦「黑品」搶先看。（圖／業者提供）

另外，好市多今年「黑色購物節」自11月22日起至11月28日連7天登場，並維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP公告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。另，提醒黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。

而家樂福黑色星期五購物節也將在11/24～11/30線上線下舉行，其中包括九陽料理廚具下殺近5折、家電寢具下殺5折、漱口水買1送1等。九陽料理鍋熊大或莎莉款，原價1290元，特價749元；快煮壺原價2,480元，特價1,499元。而九陽多功能點心機、電蒸飯盒、即飲機也全都有超殺優惠價。