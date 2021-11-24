再搶超俗電視、空氣清淨機！好市多「黑五限定」第3彈下殺品先看

▲好市多黑色購物節第3天 。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」本周登場，連2天已祭出超過百種品項最低下殺38折，誠意十足。今（24）日迎來第3天，家電精品類再加碼推75吋電視、1.5克拉鑽石耳環全享優惠，還有空氣清淨機、紅酒杯組合一次滿足。

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品先看。（圖／翻攝好市多APP）



好市多「黑色購物節」第3日精選優惠商品有TCL 75吋 4K QLED量子智能聯網顯示器、夏普空氣清淨機、1.5克拉圓形鑽石耳環、SEAGAATE外接式16TB桌上型硬碟、舒特膚臉部身體潔膚凝脂、TUMBLER RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組及SWISS MISS香醇巧克力即溶可可粉等共7樣，通通在今天有下殺價，讓民眾開心帶回家。

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品有7品項。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五開跑2天已祭出超過百樣下殺品，其中，以服飾、民生用品折扣最好，最低打出38折優惠，今年民眾也搶攻禦寒棉被、衣物等商品，相較過去較熱門的3C、精品等買氣稍低。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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