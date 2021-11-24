　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

再搶超俗電視、空氣清淨機！好市多「黑五限定」第3彈下殺品先看

▲▼0721好市多人潮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲好市多黑色購物節第3天 。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」本周登場，連2天已祭出超過百種品項最低下殺38折，誠意十足。今（24）日迎來第3天，家電精品類再加碼推75吋電視、1.5克拉鑽石耳環全享優惠，還有空氣清淨機、紅酒杯組合一次滿足。

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品先看。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第3日精選優惠商品有TCL 75吋 4K QLED量子智能聯網顯示器、夏普空氣清淨機、1.5克拉圓形鑽石耳環、SEAGAATE外接式16TB桌上型硬碟、舒特膚臉部身體潔膚凝脂、TUMBLER RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組及SWISS MISS香醇巧克力即溶可可粉等共7樣，通通在今天有下殺價，讓民眾開心帶回家。

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品有7品項。（圖／翻攝好市多APP）

▲▼好市多黑五第3波精選下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五開跑2天已祭出超過百樣下殺品，其中，以服飾、民生用品折扣最好，最低打出38折優惠，今年民眾也搶攻禦寒棉被、衣物等商品，相較過去較熱門的3C、精品等買氣稍低。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

【你可能也想看】

►好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！一表看13品項下殺6折價
►開吃！麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」　加碼4大優惠
►紅茶買1送1、楊枝甘露第2杯半價喝！7大手搖飲限時優惠一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
129萬人手刀搶爆BNT　僅剩10萬劑！明開放雙軌恐也搶不到
今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐「強烈冷氣團」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

再搶超俗電視、空氣清淨機！好市多「黑五限定」第3彈下殺品先看

【廣編】戴資穎為愛下廚房！處女秀高喊 「幸福台灣味」

麵包控最愛經典人氣款又Ｑ又彈又酥脆　感恩限定加10元多1件

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看

75吋電視、空氣清淨機再下殺！好市多「黑五限定」第3波優惠品來了

優惠碼快收下！漢堡王限時3天「免費送堡」　門市買、線上訂通通有

美式賣場黑五購物節第二天　限量黑標必搶懶人包看這篇

氣候變化大　熱水器調到厭世！櫻花「四季溫」用大數據自動調節最適水溫

鹽酥雞當正餐！張文綺身材不走山、全靠這杯茶

明天開吃！麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」　加碼4大優惠

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

再搶超俗電視、空氣清淨機！好市多「黑五限定」第3彈下殺品先看

【廣編】戴資穎為愛下廚房！處女秀高喊 「幸福台灣味」

麵包控最愛經典人氣款又Ｑ又彈又酥脆　感恩限定加10元多1件

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看

75吋電視、空氣清淨機再下殺！好市多「黑五限定」第3波優惠品來了

優惠碼快收下！漢堡王限時3天「免費送堡」　門市買、線上訂通通有

美式賣場黑五購物節第二天　限量黑標必搶懶人包看這篇

氣候變化大　熱水器調到厭世！櫻花「四季溫」用大數據自動調節最適水溫

鹽酥雞當正餐！張文綺身材不走山、全靠這杯茶

明天開吃！麥當勞連35天「雞塊、冰炫風加1元多1件」　加碼4大優惠

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭：小孩看到我就說媽媽好可憐

愛因斯坦廣義相對論手稿拍賣！　喊出3.65億元天價創紀錄

烏俄邊界情勢緊繃　美俄軍事首長通話

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗　認：解決不了

惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸

尹馨、張承中復合ing！　一度分手鬧僵…連續過夜2晚「勾手緊貼」

知名建設公司總裁涉性侵！3度毀人貞操產女　他竟拿10萬逼撤告

愛因斯坦廣義相對論早期手稿拍賣　逾3.6億元賣出創紀錄

美公債殖利率攀升　美股道瓊漲194點、那斯達克連二黑

帽T殺手「潛逃廈門」1原因恐抓不回台灣　資深警曝內幕

靈活狗空中360度轉一圈險被撞　一次閃2車！網笑：真實版牙通牙

消費熱門新聞

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

美式賣場黑五購物節首日人潮湧現

好市多「黑五限定」第3波下殺品來了

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1

漢堡王限時3天「免費送堡」！

好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！

黑五Herbal Essences成新亮點　

櫻花四季溫用大數據調節水溫 

好市多「黑五限定」第3波下殺品先看

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

全台首間素蔬食超商300款餐點吃到爽

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

更多熱門

相關新聞

「好市多保暖神物」秒殺　內行見1材質狂勸！

「好市多保暖神物」秒殺　內行見1材質狂勸！

氣象專家吳德榮提醒，明（24日）竹苗平地最低氣溫恐降至11、12度。好市多黑色購物節來到第2天，尤其低溫來襲下，保暖商品都快被搬空，其中羽絨被在昨日一度被搶空，因此有網友轉向蠶絲冬被，好奇拋問「到底評價如何？」文章曝光後，過來人卻直言清洗很麻煩，「台灣很潮濕，會越蓋越重...越來越扁！」

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1

好市多「黑五限定」第3波下殺品來了

好市多「黑五限定」第3波下殺品來了

好市多「女性福音」優惠超殺！男友也幫搶

好市多「女性福音」優惠超殺！男友也幫搶

好市多買星巴克隨行杯　「霧黑落漆＋刮痕」傻眼

好市多買星巴克隨行杯　「霧黑落漆＋刮痕」傻眼

關鍵字：

好市多黑色購物節

讀者迴響

熱門新聞

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

「分手後走不出來」星座Top4

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

睡不著？超神「478呼吸法」號稱1分鐘入睡

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

男慶祝生日　2天後左手臂被迫截肢

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

小兄妹吃完泡麵　相隔1小時死亡

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面