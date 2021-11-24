下殺有感！好市多黑五第3天人潮不減　75吋電視砍1萬民眾排隊搶買

▲民眾擠在家電區觀望是否要下手。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（24）日迎來第3天，相較前2日祭出逾百款下殺品，今日優惠品項較少，最高則打出48折優惠，《ETtoday新聞雲》直擊好市多內湖店，開門前排隊人潮不減，約有百人左右，而民眾主要搶攻家電類，像是電視、空氣清淨機都十分受到歡迎，而保暖服飾區也有不少人停留。

▲▼好市多黑五第3天家電區、服飾區最多人逛。



好市多「黑色購物節」第3天祭出約30商品下殺，其中，75吋電視狂砍1萬，保養用品更打出48折優惠，雖優惠品項不多，但依舊吸引近百位民眾排隊搶買，9點開門時一到，民眾先奔家電區，看準75吋電視直砍1萬，僅用不到3萬5千元的價格就能入手，紛紛拿著訂購單準備下單，而空氣清淨機打出76折折扣也讓許多消費者心動，直搬1台上推車結帳。

▲好市多黑五第三天優惠品項整理。（圖／ETtoday製圖）



另，保暖服飾區則仍舊吸引不少民眾停留，今年服飾類可是下殺最多，像是指定女版大衣用原價38折就能買到，還有男立領外套也下殺43折，俗到不行。

▲民眾看準空氣清淨機下手。

好市多黑五開跑3天已祭出超過百樣下殺品，其中，以服飾、民生用品折扣最好，最高可享38折優惠，前2日民眾先搶攻禦寒棉被、衣物等商品，相較過去較熱門的3C、精品等買氣稍低，而今日家電類買氣回升，不少人看準電視、空氣清淨機入手。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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