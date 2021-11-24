全聯黑五線上開跑！咖啡13.5元、百貨品5折起　58件黑品清單一次看

▲搶攻黑五商機，全聯PXGo!搶先在今（24）日線上開跑「黑色購物節」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻黑五商機，全聯「黑色購物節」今（24）日搶先於PXGo!線上開跑，實體門市則自11/26開始，精選線上線下超過百件「黑品」下殺5折起，像是「黑色包裝、黑色食品、黑色品牌」三黑商品都有破盤價，官網目前也公布首波「黑品」優惠清單，包括咖啡每杯最低13.5元，還有百貨名品、廚具預購、美妝5折起。

▲PXGo!黑五活動還可抽熱美式1年份。（圖／業者提供）



全聯自11/24～11/28限時5天，PXGo!提早實體門市2天搶先開跑線上黑色購物節，PXGo!黑五活動包括：全站單日使用PX Pay支付每滿1,000元送800福利點、全站不限金額抽「OFF COFFEE熱美式1年份」、預購館下單即享88折、1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券。另外只要會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能，分享OFF COFFEE咖啡5杯給親朋好友，PXGo!就會再多請分享者一杯。

▲全聯黑五實體門市在11/26～11/28限時3天開跑。（圖／業者提供）

而實體門市則在11/26～11/28限時3天開跑，線上線下同步推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，包括爆紅的「火辣雞風味辣餃子」黑五期間限時3天「買1送1」，平均一包只要189.5元；還有期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」等，都有「買1送1」優惠。

全聯生鮮同步搶攻黑五商機，11/26～11/28祭出超過20款黑色限量商品優惠，如有機黑木耳第2件5折，OFF COFFEE於實體門市也推出「同品項買1送1」，其中美式咖啡於PXGo!寄杯可享每杯13.5元超值價（50杯675元）。

PXGo!首波黑五優惠清單一次看：

▼全聯黑五OFF COFFEE優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▼百貨品牌快閃預購5折起優惠。點圖可放大（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▼熱銷美妝5折起，下單享88折。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

另外，好市多今年「黑色購物節」自11月22日起至11月28日連7天舉行，並維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP公告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。在黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。

而家樂福黑色星期五購物節也在11/24～11/30線上線下舉行，其中包括九陽料理廚具下殺近5折、家電寢具下殺5折、漱口水買1送1等。九陽料理鍋熊大或莎莉款，原價1290元，特價749元；快煮壺原價2,480元，特價1,499元。而九陽多功能點心機、電蒸飯盒、即飲機也全都有超殺優惠價。

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