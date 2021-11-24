　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯黑五線上開跑！咖啡13.5元、百貨品5折起　58件黑品清單一次看

▲▼搶攻黑五商機，全聯PXGo!搶先開跑「黑色購物節」。（圖／業者提供）

▲搶攻黑五商機，全聯PXGo!搶先在今（24）日線上開跑「黑色購物節」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻黑五商機，全聯「黑色購物節」今（24）日搶先於PXGo!線上開跑，實體門市則自11/26開始，精選線上線下超過百件「黑品」下殺5折起，像是「黑色包裝、黑色食品、黑色品牌」三黑商品都有破盤價，官網目前也公布首波「黑品」優惠清單，包括咖啡每杯最低13.5元，還有百貨名品、廚具預購、美妝5折起。

▲▼搶攻黑五商機，全聯PXGo!搶先開跑「黑色購物節」。（圖／業者提供）

▲PXGo!黑五活動還可抽熱美式1年份。（圖／業者提供）

全聯自11/24～11/28限時5天，PXGo!提早實體門市2天搶先開跑線上黑色購物節，PXGo!黑五活動包括：全站單日使用PX Pay支付每滿1,000元送800福利點、全站不限金額抽「OFF COFFEE熱美式1年份」、預購館下單即享88折、1小時送到家的生鮮宅配服務「小時達」滿555元送55元折價券。另外只要會員於活動期間透過PXGo!轉贈功能，分享OFF COFFEE咖啡5杯給親朋好友，PXGo!就會再多請分享者一杯。

▲▼搶攻黑五商機，全聯PXGo!搶先開跑「黑色購物節」。（圖／業者提供）

▲全聯黑五實體門市在11/26～11/28限時3天開跑。（圖／業者提供）

而實體門市則在11/26～11/28限時3天開跑，線上線下同步推出超過百件黑色商品5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮，其中還有多項獨家商品與新品，包括爆紅的「火辣雞風味辣餃子」黑五期間限時3天「買1送1」，平均一包只要189.5元；還有期間限定黑色包裝的「康乃馨超薄護墊－加長無香」等，都有「買1送1」優惠。

全聯生鮮同步搶攻黑五商機，11/26～11/28祭出超過20款黑色限量商品優惠，如有機黑木耳第2件5折，OFF COFFEE於實體門市也推出「同品項買1送1」，其中美式咖啡於PXGo!寄杯可享每杯13.5元超值價（50杯675元）。

PXGo!首波黑五優惠清單一次看：

▼全聯黑五OFF COFFEE優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▼百貨品牌快閃預購5折起優惠。點圖可放大（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▼熱銷美妝5折起，下單享88折。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

▲▼全聯黑五「黑品」優惠。（圖／翻攝全聯PXGO!官網）

另外，好市多今年「黑色購物節」自11月22日起至11月28日連7天舉行，並維持「每卡限購1件」規定，期間每日下午5時左右皆會於APP公告精選優惠商品，讓民眾可以提早加入購物車列清單準備。在黑色購物節活動期間，全省門市營業時間周一至周四提早於上午9時營業、周五至周日為上午8點開門。

而家樂福黑色星期五購物節也在11/24～11/30線上線下舉行，其中包括九陽料理廚具下殺近5折、家電寢具下殺5折、漱口水買1送1等。九陽料理鍋熊大或莎莉款，原價1290元，特價749元；快煮壺原價2,480元，特價1,499元。而九陽多功能點心機、電蒸飯盒、即飲機也全都有超殺優惠價。

你可能也想看

好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！一表看13品項下殺6折價

家樂福黑五開跑！家電寢具下殺5折　優惠清單一次看

為水雉寶寶犧牲3分之1產值！菱角農被笑傻瓜　全聯以1倍市價採購

ET快訊
快訊／32歲護理師彩虹橋下輕生　身體懸半空
超商「包裹取貨」新規定　客傻：騙人的吧！鄉民戰翻
汪小菲離婚後首發聲！　最新行蹤曝
賓士高速「插進超商」畫面曝！　店員慘斷腿
許維恩白紗照曝！「露半球」甜吻王家梁閃爆
遠東遭陸開罰20億天價！　國台辦開嗆：心知肚明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天！7-11咖啡飲品「6杯75折」　星巴克限定5款買1送1

21世紀科技材料霸主！有「它」彷彿自帶暖氣機

全聯黑五線上開跑！咖啡13.5元、百貨品5折起　58件黑品清單一次看

南科工程師開iPhone　驚覺遭盜刷87筆Google Play買這款手遊

下殺有感！好市多黑五第3天人潮不減　75吋電視砍1萬民眾排隊搶買

好市多「黑五限定」第3波下殺夯品出爐！乾洗機砍1萬、抗菌液48折

【廣編】戴資穎為愛下廚房！處女秀高喊 「幸福台灣味」

麵包控最愛經典人氣款又Ｑ又彈又酥脆　感恩限定加10元多1件

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看

75吋電視、空氣清淨機再下殺！好市多「黑五限定」第3波優惠品來了

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

兒忤逆老媽！壯爸秒站起「想K爆」　網見他魁梧身形：差點見上帝XD

限時3天！7-11咖啡飲品「6杯75折」　星巴克限定5款買1送1

21世紀科技材料霸主！有「它」彷彿自帶暖氣機

全聯黑五線上開跑！咖啡13.5元、百貨品5折起　58件黑品清單一次看

南科工程師開iPhone　驚覺遭盜刷87筆Google Play買這款手遊

下殺有感！好市多黑五第3天人潮不減　75吋電視砍1萬民眾排隊搶買

好市多「黑五限定」第3波下殺夯品出爐！乾洗機砍1萬、抗菌液48折

【廣編】戴資穎為愛下廚房！處女秀高喊 「幸福台灣味」

麵包控最愛經典人氣款又Ｑ又彈又酥脆　感恩限定加10元多1件

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看

75吋電視、空氣清淨機再下殺！好市多「黑五限定」第3波優惠品來了

蔡英文揭海空戰力提升條例3大重點　「守衛家園寸步不讓！」

LINE貼圖邁入10周年　上架貼圖超過810萬組

王建民幽默發文：幸好我只拿棒球和手套　網友熱議蔡其昌也留言

正妹健身自拍　驚見變態男偷拍她「渾圓形狀」！6秒噁爛片惹怒網

12月辦雙城論壇！柯文哲：台、陸各有堅持　盼透過交流達「互相諒解」

偷拍大S婚禮糗樣結10年仇！290億富豪「秒轉發汪S離婚PO文」　網虧爆

路邊抽煙突然被飛車「腰斬」　女重傷送醫恐怖畫面曝光！

快訊／澎湖馬公女護理師「彩虹橋輕生」　身體懸半空隨風盪

八村壘返回隊內訓練狀態佳　總教練肯定為復出邁進

驅魔哥闖女僕店找「小愛」　撕毀人形立牌再打女店長嗆：砍妳的頭

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

消費熱門新聞

好市多「黑五限定」第3波下殺品出爐

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

美式賣場黑五購物節首日人潮湧現

好市多黑五第2天「最新優惠夯品」曝！

工程師開iPhone　驚覺遭盜刷87筆買這款手遊

櫻花四季溫用大數據調節水溫 

全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1

好市多「黑五限定」第3波下殺品來了

黑五Herbal Essences成新亮點　

漢堡王限時3天「免費送堡」！

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

全聯黑五首波58件優惠清單一次看

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

好市多黑五75吋電視砍1萬民眾排隊搶買

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

網求試穿性感背心　許瑋甯「直播更衣」辣翻

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動

金管會公布今年「大到不能倒」銀行！　中信銀、國泰世華銀等6家不變

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面