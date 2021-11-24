氣炸鍋、行車記錄器來了！好市多「黑五限定」第4彈下殺品曝光

▲好市多黑色購物節本周開跑。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（24）日邁入第3天，依舊吸引上百人排隊等買，相較首2日保暖衣物、禦寒毯子等買氣超好，今日家電類也十分受到青睞，不少民眾一進店就直衝家電區下單，將砍了近1萬元的電視搬回家。稍早好市多APP也搶先公開明（25）日第4天精選下殺品，包括氣炸鍋、行車機錄器等通通享優惠價。

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品先看 。（圖／翻攝好市多APP）



好市多「黑五限定」第4天精選優惠商品先看，有SAMSUNG 55吋CRYSTAL UHD電視、MIO測速高動態行車記錄器、6.00克拉圓形鑽石手鍊、飛利浦氣炸鍋、CK男防風軟殼外套、LE CREUSET三色馬克杯6入組、SAHOLEA植研萃淨平衡洗髮露等共7樣。

▲▼好市多黑五第4天精選下殺品有7款 。



好市多黑五開跑3天已祭出超過百樣下殺品，其中，以服飾、民生用品折扣最好，最高可享38折優惠，前2日民眾先搶攻禦寒棉被、衣物等商品，相較過去較熱門的3C、精品等買氣稍低，而今日家電類買氣回升，不少人看準電視、空氣清淨機入手。好市多黑色購物節今年長達7天時間，全台各店提早於上午9時營業，26至28日則提早至8點開門。

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