「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

▲「好市多斷貨神物」平均一塊41元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多黑色購物節Day3，除了禦寒物被搶爆，其中一款斷貨神物「澳洲植物精油香皂」也是搶手貨之一，內行激推8入組原價425元，趁這波優惠可折100元，且是綜合組合，等於平均一塊41元，CP值超高。文章曝光後，香控狂勸敗，「忍到現在特價了！四種味道一次滿足！一卡限購一盒！」

一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，趁黑色購物節搶優惠，發現澳洲植物精油香皂也有折扣，「是不是很棒～昨天沒有加入，今天展開了，大家快！」原PO也笑虧，另一半也很愛香皂味道，「男人也喜歡（怪），洗澡洗臉都適合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本站曾報導，這款香皂因為成分天然且味道舒適療癒，相當受民眾歡迎，經常賣到斷貨。從優惠資訊可見，200公克香皂8入組，綜合版含四種香味（尤加利、海鹽、牡丹及薰衣草），425元秒變325元，換算平均一塊香皂41元，而每卡只能限購一組。

▲黑色購物節香皂折100元 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，底下網友紛紛暴動，「我放在衣櫃裡，衣服變得好香，穿得時候，感覺真好」、「啊...前幾天幫同事買425」、「這次的購買清單之一」、「昨天我去沒看到，今天去看到馬上收編」、「可惡！我原價囤的貨還沒有開始用啊啊啊」、「還好之前沒有買，忍到現在特價了！四種味道一次滿足！一卡限購一盒」。

不過有網友回報，今年價格比去年還貴了26元，「去年一組優惠價是299元」、「黑五才優惠100元，好市多黑五越來越沒誠意」、「不用急，這個暢銷的賺錢商品，好市多保證每二、三個月就會來一次特價，上次搶到囤貨的還用不到2塊就會發現又特價了，根本無需擔心也無需搶購」。

▼網友傻眼直呼，前幾周香皂價格是405元，。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

