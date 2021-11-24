　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

▲▼「好市多斷貨神物」激推綜合版　1.2萬粉絲嗨炸：立刻衝一波。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「好市多斷貨神物」平均一塊41元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多黑色購物節Day3，除了禦寒物被搶爆，其中一款斷貨神物「澳洲植物精油香皂」也是搶手貨之一，內行激推8入組原價425元，趁這波優惠可折100元，且是綜合組合，等於平均一塊41元，CP值超高。文章曝光後，香控狂勸敗，「忍到現在特價了！四種味道一次滿足！一卡限購一盒！」

一名女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，趁黑色購物節搶優惠，發現澳洲植物精油香皂也有折扣，「是不是很棒～昨天沒有加入，今天展開了，大家快！」原PO也笑虧，另一半也很愛香皂味道，「男人也喜歡（怪），洗澡洗臉都適合。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本站曾報導，這款香皂因為成分天然且味道舒適療癒，相當受民眾歡迎，經常賣到斷貨。從優惠資訊可見，200公克香皂8入組，綜合版含四種香味（尤加利、海鹽、牡丹及薰衣草），425元秒變325元，換算平均一塊香皂41元，而每卡只能限購一組。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲黑色購物節香皂折100元 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，底下網友紛紛暴動，「我放在衣櫃裡，衣服變得好香，穿得時候，感覺真好」、「啊...前幾天幫同事買425」、「這次的購買清單之一」、「昨天我去沒看到，今天去看到馬上收編」、「可惡！我原價囤的貨還沒有開始用啊啊啊」、「還好之前沒有買，忍到現在特價了！四種味道一次滿足！一卡限購一盒」。

不過有網友回報，今年價格比去年還貴了26元，「去年一組優惠價是299元」、「黑五才優惠100元，好市多黑五越來越沒誠意」、「不用急，這個暢銷的賺錢商品，好市多保證每二、三個月就會來一次特價，上次搶到囤貨的還用不到2塊就會發現又特價了，根本無需擔心也無需搶購」。

▼網友傻眼直呼，前幾周香皂價格是405元，。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

ET快訊
新店爸4槍擊斃「頭卡子彈」解剖　妻忍悲現身殯儀館
「好市多斷貨神物」黑五下殺　網比對過往價格傻了
跨年管制初步規劃曝！　陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」
全球防疫韌性排行「台灣從第2變31名」！　陳時中曝原因
有望再鬆綁降級？　陳時中親自給答案
LIVE／史上首次！　NASA發射飛行器「撞擊小行星」保衛地
快訊／第15輪明開打！179萬人完成預約「143.2萬人搶B
獨／帽T殺手現況曝光！　飯店業者：關押在特殊酒店
台中一蘭排爆！　男砸3.6萬現金「買位子」
快訊／本土持續+0　今新增5例境外移入
LIVE／第15輪BNT搶爆　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「集中檢疫所」預約已破4千間　還有2.1萬間房可預訂！

淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

新冠疫苗覆蓋率年齡分布曝光！第二劑覆蓋率以長者最高

跨年管制初步規劃曝！陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」

打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

春節「集中檢疫所」預約已破4千間　還有2.1萬間房可預訂！

淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

新冠疫苗覆蓋率年齡分布曝光！第二劑覆蓋率以長者最高

跨年管制初步規劃曝！陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」

打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

明天就開吃！繼光香香雞限時8天「香香炸雞買1送1」

中山聯盟「總司令」組水房洗千萬詐款　助「信義殺警同夥」跑路

領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

《侏羅紀世界》最終回「5分鐘片段」曝光！重返6500萬年前震撼場景

全台現存最大二戰軍工遺跡　六燃大煙囪廠房一期修復完工

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神！門貼鎮煞符床放七星石

鴻海旗下鴻騰砸2.78億元投資以色列晶片設計商　力推車聯網發展

新店爸遭連開4槍擊斃！「頭卡子彈」今解剖…妻忍悲現身殯儀館

正妹警救浪貓PO文求送養！網暴動：揪團闖紅燈　她驚喊「不要」

信義開發三支箭　讓環保與發展有了新典範

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐強烈冷氣團時間曝

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多熱門

相關新聞

好市多「牛肉大漲」菲力1kg衝破2000元！

好市多「牛肉大漲」菲力1kg衝破2000元！

好市多（Costco）的牛肉是很多客人每次去必買，民眾公認的高CP值，不過有網友今天去好市多發現，「X怎麼跟上禮拜買的價錢差這麼多！」嫩肩里肌從每公斤559元漲到609元，實際詢問店員得到的回覆是「全部漲價…」。

好市多黑五75吋電視砍1萬民眾排隊搶買

好市多黑五75吋電視砍1萬民眾排隊搶買

好市多「黑五限定」第3波下殺品出爐

好市多「黑五限定」第3波下殺品出爐

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

「好市多保暖神物」秒殺　內行見1材質狂勸！

「好市多保暖神物」秒殺　內行見1材質狂勸！

關鍵字：

好市多黑色購物節香皂折扣優惠

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面