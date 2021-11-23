跨海緝兇／槍手逃廈門住防疫旅館　刑事局：對岸若通知立即赴陸

▲新店槍殺案黃姓槍手犯案號搭計程車身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪、陳以昇／綜合報導

22日上午8時許新北市新店區花園一路何姓男子送小孩上學返家後在自家門前遭槍手持制式手槍近距離連開四槍，何男頭部、頸部遭擊中3槍當場爆頭身亡！警方查出黃姓槍手（30歲、竊盜、槍砲等多項前科）涉案，槍手犯案後搭計程車進入台北市、火速搭捷運先到龍山寺站變裝後逃往桃園機場，在下午14時許搭乘廈門航空MF888號班機潛逃廈門！

新北警專案小組擴大調閱監視器掌握黃姓槍手潛逃變裝、丟棄兇槍及搭機抵達廈門事實，警方緊急通報刑事局兩岸科啟動「兩岸共打」機制，刑事局拍發公文請求對岸公安部、廈門公安局協助緝捕黃姓槍手、至此新店山區槍擊案件逼近破案關頭。

▲新店槍殺案黃姓槍手行兇槍枝遭警方起獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

據信目前黃姓槍手因陸方防疫隔離措施，目前被安排自費入住防疫旅館，行蹤已被廈門公安局及台灣警方掌握，但台警憂心畢竟「防疫旅館」對於入境旅客並無強制力留置，加上黃嫌犯案手段兇殘，警方一度擔憂如果黃男搶在對岸公安配合行動前逃離，將導致警方收網行動破功。

刑事局目前僅低調表示，證實該局兩岸科根據新北專案小組彙整槍手逃亡時序資訊，啟動程序、要求大陸公安部、廈門公安局提供兩岸共同打擊犯罪互助機制，但因為大陸公安部門尚未回覆，刑事局兩岸科目前並未派人赴大陸廈門監控，但相關行動準備已完成，台方靜候大陸通知後會立即派員前往拘提槍手。

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