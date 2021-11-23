帽T殺手「態度從容」換車不忘拉褲子！襪包槍丟水溝　疫情讓他GG了

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

犯下新店槍殺案的黃姓槍手(30歲)得手後火速飛往廈門潛逃，其犯案之後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，而或許是因為計畫縝密，黃嫌在犯案後行事非常從容，在下計程車後還悠哉地整理衣服、將皺褶撫平，才泰然自若地攔下另一台計程車。

▲黃嫌犯案後態度從容。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

黃嫌犯案之後多次製造斷點，他先是於新店中央、環河路賣場棄車後變裝，隨即搭乘計程車至北市龍山寺捷運站，第二次變裝，而值得一提的是，當時黃嫌變裝之後，還想將身上換下的衣服送給街友，但遭到對方婉拒，而隨後黃嫌再轉搭計程車至桃園機場後出境。

黃嫌身穿愛迪達紅藍帽T、頭戴北臉帽子、就連褲子、皮帶都是知名精品GUCCI，而其犯案後多次製造斷點，一身名牌則被他丟在龍山寺附近，至於作案槍枝，警方隨後也在航廈外聯外道路水溝中尋獲。警方也發現，黃嫌就是在第二航廈旁聯外道路徘徊1個多小時後，用「襪子」將槍、子彈包起來丟進加蓋水溝。

此外，黃嫌犯案後的態度相當從容，過程中毫不慌張，甚至在變換計程車時，還有閒心悠哉地整理衣服，似乎篤定警方抓不到他。不過，根據稍早最新消息指出，黃嫌已經入境到廈門的飯店進行隔離，警方將透過刑事局兩岸科聯繫中國大陸進行逮捕、遣返。