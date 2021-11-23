新店命案槍手火速逃廈門　刑事局啟動「兩岸共打」司法協助請求

記者張君豪／台北報導

犯下新店槍殺案的黃姓槍手（30歲）得手後火速逃往桃園機場出境，飛往廈門，過程中還多次變裝、轉搭其他交通工具，企圖製造斷點、拖延警方追查。

▲新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據最新監視器畫面，警方發現殺手犯案後多次製造斷點，先於新店中央、環河路賣場棄車後變裝，隨即搭乘計程車至北市龍山寺捷運站後第二次變裝，再轉搭計程車至桃園機場後出境。

警方調閱監視器發現，犯嫌將疑似做案槍枝丟棄於航廈聯外道路水溝內，經鑑識中心初步比對，研判應為作案槍枝可能性極大，目前因黃嫌已經出境前往廈門，專案小組證實將透過刑事局兩岸科向對岸公安機關通報追緝。

▲新店槍殺案黃姓槍手丟棄槍枝遭警方起獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

目前的程序是，新北市方將透過刑事局兩岸科緊急啟動「兩岸共同打擊犯罪機制」，希望透過對岸公安協助逮捕涉案槍手；根據台陸「兩岸共打」標準程序，須由台灣司法請求互助案件透過刑事局兩岸科窗口提出申請，再透過大陸北京中央公安部第一局港澳台事務辦公室（簡稱一局港澳台辦）審批，經過中央公安部港澳台辦審批同意後，再將台方司法公文分案給各地公安及妥適單位執行。

專案小組已經證實向刑事局兩岸科請求協助，據悉兩岸科也依規定啟動「兩岸共打」司法協助請求，但因近年綠營執政後否認九二共識，兩岸共打機制互動早已降到冰點，雖偶見刑事局、其他台灣警調與海巡單位和對岸共同破獲大型跨國運毒，但往往都是基於台陸警政機關多年「參訪交流」及共案攜手打擊犯罪建立的情誼，「但目前兩岸共打基本上，大陸不大理會台灣」。

刑事局上次啟動兩岸快打的知名案例，是透過廈門公安局火速逮捕朱雪璋返台，但實際上朱雪璋遭公安逮捕實屬地方公安私下「情義相挺」，這次黃姓槍手火速搭機離境前往大陸，刑事局啟動兩岸共打機制能否順利將他遣返歸案，有待後續觀察。

【其他新聞】

►連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天 資深警怒了

►瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉 買名車給他代步



►非法OTT機上盒侵權537億 台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了