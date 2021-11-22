超商店員遭刺死震驚全國　江啟臣翻出「蔡英文就職演說」怒了

▲對於龜山店員被刺死，蔡英文PO開心照，江啟臣批「社會安全網還要用多少命來補？」。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者徐政璿／台北報導

桃園龜山一家超商蔡姓店員，昨（21日）凌晨因規勸蔣姓男子購物要戴口罩竟遭刺死，引發社會震驚。總統蔡英文臉書貼文並未談論此事，反而貼出參加活動的照片，引爆網友怒嗆「還在搞公投」。國民黨立委江啟臣今（22日）翻出總統蔡英文2016就職演說，質疑已經6年過去了，社會安全網補好了嗎？

江啟臣表示，蔡英文2016年就職演說稱要強化社會安全網：「一個政府不能永遠在震驚，它必須要有同理心。沒有人可以替受害者家屬承受傷痛，但是，一個政府、尤其是第一線處理問題的人，必須要讓受害者以及家屬覺得，不幸事件發生的時候，政府是在站他們這一邊；除了同理心之外，政府更應該要提出解決的方法。全力防止悲劇一再發生，從治安、教育、心理健康、社會工作等各個面向，積極把破洞補起來。」

江啟臣更指出，2020就職演說，蔡英文也再次承諾要把社會安全網的漏洞補起來，請問已經6年過去了，補好了嗎？

他抨擊，翻開蔡英文的臉書，除了滿滿的宣導公投四個不同意，關心她的Podcast、三色豆、NBA球星、林靜儀補選，跑跑行程，提供冰冷的數字，和抗中保台外，對於重大社會案件一再發生，總統連震驚也沒了，選擇默不吭聲、裝聾作啞，請問您的同理心呢？您領導的政府又站在哪裡？

江啟臣表示，維護治安、保護人民生命財產是國家的責任， 攸關社會安全的政見剩下空口白話，是要人民如何安居樂業？社會安全網補漏一再跳票，讓人民生活於恐懼之中，是政府失職、執政失能。

江啟臣說，面對重大社會治安案件一再發生，蔡政府不在乎過去承諾的政見跳票，也已不會震驚，因為他們 #只關心自己政權的延續，早忘了照護看顧人民生命財產安全的國家義務，面對一個只顧自己、不顧人民的政府，我們如何期待社會安全？說好的安居樂業更是遙不可及。