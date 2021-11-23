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蔡英文宣示打擊幫派犯罪　他籲「別再只是口號」...網：幹話你也信

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

近日社會治安不佳引起民怨，總統蔡英文昨宣示除會加強幫派犯罪取締，也會提升夜間超商保護機制、協助嚴重精神病患者穩定就醫等。對此，時代力量前立委黃國昌呼籲，「向黑道宣戰別再只是口號」。但有民眾不埋單蔡英文的言論，直酸「這種幹話你也信？」

桃園龜山區1名超商店員21日清晨疑規勸顧客戴口罩而遭刺死，加上先前的屏東挖眼案、瑪莎拉蒂富少持球棒打人至昏迷等，再再觸動民眾對社會治安變糟的警覺，有許多網友湧入蔡英文臉書留言批評、抱怨。

面對社會治安事件頻傳，蔡英文昨晚在臉書表示政府已經持續加強作為與檢討，也會關切3項重點：第一、對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍；已要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

第二、針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

第三、對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

對於蔡英文宣示絕不容忍組織犯罪，執行全面性打擊幫派犯罪行動，黃國昌透過臉書表示，「我想這樣的論點，沒有民眾會反對。」政府應該做，立即採取具體積極作為：1.讓政客不敢再幫黑道撐腰；2.斬斷黑幫金脈，徹底刨根；3.向上訴追首腦，瓦解組織。

黃國昌也呼籲，「向黑道宣戰，別再只是口號」。

有網友就在黃國昌臉書下留言說，「有些黑幫，是政客的金源，不可能剷除」、「事實上黑幫是這個政府的一部分⋯」、「抓下去要是都自己人怎麼辦」。然而，更多人不埋單蔡英文的宣示，表示「這種幹話你也信？」、「只會說不會做=講幹話」、「還有人會相信她那張嘴？他們打政敵比打黑道認真多了」、「別小看總統打擊組織犯罪的決心！然後...沒有然後了」。

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