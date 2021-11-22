陳椒華批蔡英文不關心店員遭刺　監院：已有監委登記調查

▲監察院秘書長朱富美。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

桃園市龜山區一間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員，時代力量立委陳椒華質疑，總統蔡英文都沒有在關心，監察院應該儘速啟動調查。對此，監察院秘書長朱富美22日表示，今天早上已經有監委登記，監察院會立刻搜整資料。

立法院司法及法制委員會22日邀請朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。陳椒華質詢時表示，監察院也是一個強化人權保障、保障人權的機關，這這些都是監察院的職責。

陳椒華指出，這幾天看到4大公投的宣傳，各種公投的座談、說明如火如荼，也看到蔡英文非常認真在這個區塊，不過超商發生要求戴口罩的傷害事件，衛福部提出的理由卻是「只要在門口，商店有告知需要戴口罩的提醒就好了」，亦即店員、任何人都不需要去勸導。

陳椒華強調，大家都認為執政黨對社會安全網的佈建，衛福部有怠惰的情形，她建議監察院可以啟動調查，到底衛福部的施政方式、措施及政策出了什麼問題，或者是沒有滾動式檢討，導致這樣的勸導戴口罩的作法，引起了暴力的傷害事件。

陳椒華認為，蔡英文都沒有在關心，臉書發個要求全面調查、全面做適當的社會安全網的建置都沒有，可見衛福部的訊息也沒有上達到總統，提醒政府要做安撫人民、安撫民心，監察院要趕快啟動調查。

對此，朱富美表示，就這兩天發生超商店員提醒戴口罩遭殺害的案件，今天早上已經有監察委員登記，監察院立即就會展開蒐整資料，發函了解全案過程的程序。