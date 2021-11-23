4地質員離奇遇難　神秘哀牢山最高峰3166公尺...走0.5公里要2小時

▲哀牢山4名地質人員遇難。（圖／翻攝自央視）

記者魏有德／綜合報導

4名大陸地質調查局昆明自然資源綜合調查中心工作人員前往雲南哀牢山進行野外調查失聯8日後，遺體在昨（22）日上午被尋獲。由於4人皆為青壯年且在部隊受過精良訓練，接觸野外作業工作也有超3年時間，死亡原因令外界關注。

▲哀牢山地勢險峻，氣候變化複雜。（圖／翻攝橙柿新聞）

據了解，哀牢山地處雲南中部，是大陸國家級自然保護區，因曾為古哀牢國的東界界山而得名。哀牢山最高峰有3166公尺，山區內9座山峰的高度都超過3000公尺，平均海拔也達到2500公尺左右。山區內動植物物種豐富，除常見的野熊、雲豹，連眼鏡王蛇都棲息在茂密的森林中，令人防不勝防。

哀牢山不僅是墨江和元江的分水嶺，還是橫斷山脈和雲貴高原的地貌分界線，因此，複雜地形還帶有多變氣候，讓外界對山區情況變化捉摸不定。據搜救人員分析，哀牢山從山頂到山麓就有6種氣候模式，跨越了寒溫帶氣候和南亞熱帶氣候，濃密的森林不僅讓無人機難以行動，連搜救人員的衣服，也因哀牢山環境而乾濕交替。

▲哀牢山的植披被當地人士稱為和電影「侏羅紀公園」內的叢林一般。（圖／翻攝橙柿新聞）

參與行動的雲南山地救援隊隊員趙雷（化名）表示，哀牢山地勢複雜多變，前幾天曾下雨，山裡有霧，加上訊號總是斷斷續續，很難辨認方向，「我們腳下的刺竹太密，走500公尺的距離甚至得用上兩小時。」

趙雷提到，除地勢複雜外，還需警惕野生動物襲擊，有搜救人員曾聽到熊的叫聲，一些坡度較大的地方還需要「搓著、滑著往下走」，「河道、峽谷、瀑布等危險、陡峭地帶則需要專業的山地人員使用繩索等設備通過。」

▲哀牢山4名專業地質人員失聯後遇難，發生原因令外界好奇。（圖／翻攝自澎湃新聞）

一名當地護林員指出，哀牢山地形過於複雜，遇上大霧天氣，行動會變得更難，「即便是有野外生存能力的退伍老兵，也難免遇到難題，連我們上山都很謹慎，基本是從哪上就從哪下，如果對這片區域的方向感不太好，你到了開闊地帶，可能也看不清哪是哪，容易偏離方向。」

4名專業地質隊員遇難後，外界紛紛猜測死亡原因，由於4人身上均無明顯外傷，便把事件元兇歸咎到氣候變化上。多名醫院醫生及資深山地救援隊隊員分析，4人遇難的原因最大可能是失溫，「哀牢山此時正值入冬天氣，晝夜溫差較大，白天能達到20℃左右，到了晚上則降到7至8度，山區樹木高大茂密，加之近期連日降雨，林中有霧，能見度極低，失聯人員如果遭受失溫帶來的負面影響，情況十分危急。」