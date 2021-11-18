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中小學問卷1／3題目涉「自殺準備」情況　校方：區裡統一調查的

▲上海長寧區部分中小學近日出現一份自殺準備情況調查問卷。（圖／翻攝極目新聞）

▲上海長寧區部分中小學近日出現一份自殺準備情況調查問卷。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海長寧區部分中小學今（18）日傳出有一份調查問卷，題目設計包含諸多「自殺準備」相關問題，經測算，120道題目中約有40題與自殺相關，引起家長們注意。根據釋出的問卷截圖顯示，有題目問及，「最近一周，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」；「最消沈、最憂鬱的時候，為了自殺，妳的準備行動完成得怎麼樣？」

▲上海長寧區部分中小學近日出現一份自殺準備情況調查問卷。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，網傳的群聊天記錄顯示，在一份調查問卷中，第66題為「你最近一周希望外力結束自己生命，即有『被動自殺願望』的程度如何？」，第89題為「最消沈、最憂鬱的時候，為了自殺，你的準備行動完成得怎麼樣？」疑似學生家長稱，近期長寧區多所中小學都給學生做了類似的調查問卷，120多道題目中有近40道與自殺相關。

部分家長認為，問卷中的問題誘導性強、內容偏負面，甚至還描述具體的自殺步驟，「相關題目設計不夠妥當。」此外，也有不少家長是透過群組才得知有這份問卷，在不知情的情況下擔心學生身心靈受到問卷題目設計影響。

▲上海長寧區部分中小學近日出現一份自殺準備情況調查問卷。（圖／翻攝極目新聞）

對此，長寧區江蘇路第五小學工作人員證實有此份問卷，不過，該工作人員也表示，具體情況需等待官方通報，「相關情況還在處理，（調查）是長寧區統一的。」

據了解，這份問卷出現的背景應為，大陸教育部對政協提問的《關於進一步落實青少年抑鬱症防治措施的提案》答覆內容。內容明確將抑鬱症（憂鬱症）篩查納入學生健康體檢內容，建立學生心理健康檔案，評估學生心理健康狀況，對測評結果異常的學生給予重點關注，「建立全過程青少年抑鬱症防治服務、評估體系。」

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