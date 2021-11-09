登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

▲▼在羊頭山摔落的男子，待救援人員抵達仍無呼吸心跳，最後由直昇機吊掛，送醫院急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情解封、民眾恢復登山活動，卻不幸傳出意外，就在7日的星期天，花蓮陸續發生2起山難事件，且其中1名22歲男性醫學院學生因此喪命，令人惋惜。



花蓮縣消防局7日早上6時許接獲報案，有3人登山隊伍攀爬羊頭山，於三角點附近一員摔落邊坡約10公尺，臉部瘀青出血且失去意識，同行兩名人員表示無法拉回步道，僅能進行CPR，環境皆為較高的樹木，無法逕行吊掛。同日16時許又接獲報案，43名遊客前往大同大禮山域，其中一女性成員因摔跌造成臉部撕裂傷、鼻部出血、左眼無法看清且頭暈無法行走，遂向消防局請求協助。





清晨在羊頭山摔落的男子，當時已失去呼吸心跳，消防局線上指導請報案者持續進行CPR，並立即派遣新秀分隊及第一大隊警消5員，與太管處巡山員2員、太警隊及合歡所各一員組成救援小組，攜帶繩索及SKED等救援器材立即整裝出發入山搜救，評估後續需搬運傷者，持續派遣警消5員及義消13組成第二梯救援小組。於14時許接觸患者，評估仍無呼吸、心跳，立即搬運至附近直昇機吊掛點，約於16時許直昇機滯空吊掛成功，送往慈濟醫院救治。

▲▼大同大禮山域，其中一女性成員跌倒造成臉部撕裂傷、鼻部出血、左眼無法看清且頭暈無法行走，由救援人員輪流背負下山送醫。



同日下午16時大同大禮山域登山客摔傷案，另派遣花蓮警消4員及義消6員，與太管處巡山員1員及太警隊一員組成救援小組，攜帶救護器材入山搜救，因入夜山區不易搬運，再請花蓮緊急救難協會支援7員協助搬運。約於22時許接觸到傷者，給予包紮及飲食，由救援小組輪流背負下山，深夜23時57分搬運病患出登山口並送往慈濟救治，完成任務。





花蓮縣消防局局長林文瑞表示，近日因疫情解封，國內登山活動盛行，境內遊客人數迅速翻倍，摔落案件比以往呈倍數增長，已讓消防人員身心備感壓力，提醒民眾欣賞太魯閣美景之時，應注意腳邊土時是否鬆動，並多注意自己自身安全，以免發生摔落意外等憾事。