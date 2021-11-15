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消防局長把加班費說成獎金惹惱基層　林明溱承諾籌措山搜獎勵金

▲山難事件隨開放山林政策暴增，致山搜人員疲於奔命。（圖／資料照片，神鷹山區搜救隊清淨中隊提供）

▲山難事件隨開放山林政策暴增，致山搜人員疲於奔命。（圖／資料照片，神鷹山區搜救隊清淨中隊提供）

記者高堂堯／南投報導

山林解禁加上疫情趨緩，民眾頻繁登山健行活動，但山難事故也愈來愈多，南投縣仁愛鄉10月份便發生9起，救難人員冒險搜山、疲於奔命，近期也成為南投縣議員關注質詢焦點；縣長林明溱今天表示，縣府已著手籌措經費，預計明年起發放山搜獎勵金，以慰勉山難搜救人員辛勞，並鼓舞士氣。

南投縣議會定期會縣政總質詢近期持續進行，縣議員廖文賢等人在12日即表示，搜山救人視同作戰，但救難人員已疲於奔命、人仰馬翻，縣府應針對山難事件增加救災人力，並提議給予獎勵，今天也與縣議員林芳伃繼續質詢該議題；另根據資料，仁愛鄉人口1萬5700多人，只有一個消分隊、13位消防人力，人口數幾乎相同的信義鄉卻有2個消防分隊、22位消防人員，仁愛鄉消防人力和人口比例懸殊太大。

縣府消防局長林聰吉上周回應，全縣消防救災人力未來6年內將增加139人，且明年元月就將分發22人、10月分發28人，也將加強仁愛鄉等救災人力；不過針對山難搜救相關人員無相關獎勵問題，他表示會透過最高1萬3500元的「行政獎勵」等方式鼓勵，卻被基層消防員吐槽那其實是法定加班費上限，而非獎勵金，經媒體報導後引發爭議。

林明溱今天正式回應，相較於警察破案有獎金，山難事件倍增，導致南投搜救量高居全國之冠，長期以來不管是消防局、義消、救難團體或山青，不斷在高壓環境和惡劣天候條件下上山搜救，希望能在最短時間內搜尋到受困民眾，卻沒有適當獎勵方案慰勉其辛勞，並不合理。

林明溱承諾，縣府將寬籌經費，由警察局、消防局於111年度編列預算發放山搜獎勵金，以鼓勵山難搜救人員士氣，慰勉搜救辛勞。
 

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