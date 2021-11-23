哀牢山失聯8天「4地質隊員遇難」為退役軍人裝備全　死因疑雲重重

▲哀牢山4名地質人員遇難。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南哀牢山失聯人員搜救指揮部通報，中國地質調查局的4名隊員在進入哀牢山深處，失聯整整8天之後，昨（22日）天已被找到，均不幸遇難。雲南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局局長王鴻東稱，這些失聯人員，年齡最大的32歲，最小的25歲，曾經都當過兵，具有野外生存能力。

有救援現場影片資料顯示，4名失聯調查人員的名字為楊敏、張金榜、張喻、劉宇（音）。據在現場的國家山嶽救援昆明大隊隊員描述，根據目測，4名遇難者衣冠較為完整，也沒有被野獸侵害的跡象。

隨後，救援人員按命令開展了遺體轉運工作。有專家認為，４名隊員或因失溫遇難。據悉，他們身穿衣服包括張金榜（黃色衝鋒衣和保暖內衣），楊敏、張瑜（迷彩服和保暖內衣），劉宇（羽絨服和配發的衝鋒衣）。

▲救援人員發現失聯者的雨衣碎片。（圖／翻攝自央視）

哀牢山是國家級自然保護區，最高海拔3,100多米，範圍涉及雲南省3個州6個縣。哀牢山的山形陡峭、地理環境複雜，擁有大陸最大的中山濕性常綠闊葉林區，森林覆蓋率85.1%，是大陸生物多樣性最為豐富的地區之一。當地村民表示，哀牢山中有蛇、黑熊等野獸，曾有村民被黑熊抓傷半塊面，所幸未有危及生命。

4名失聯的地質調查人員此次進山，原本是為了開展為期2天的森林資源調查，攜帶有RTK（即時差分定位）設備、森林羅盤、工兵鏟、鐵鍬等工具以及乾糧、礦泉水等約1天半的口糧。

一名救援人員表示，RTK是一種能在野外即時得到公分級定位精度的測量方法，失聯的4人各有一台RTK設備。按計劃，他們應該在11月14日打開RTK設備，只要按下設備按鈕，救援人員就能根據衛星系統傳回的數據找到4人所在的位置，但從14日至21日11時，失聯4人從未打開過RTK設備，因此救援人員無法據其定位。

目前，相關原因正在深入調查中。