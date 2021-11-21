混打「抗Delta效果是AZ的5倍」？前台大醫提3質疑：被黑太可憐





▲林氏璧無奈AZ本週被黑保護力只剩10～20%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台大醫院19日公開AZ混打莫德納研究期中報告，然而有媒體寫道：「台大AZ莫德納混打試驗 抗Delta效果是AZ的5倍」，前台大感染科醫師林氏璧不以為然地說，其中有誤解，保護力是不能這樣算的，並提出3點澄清，「AZ本週也太可憐了，被黑保護力只有10～20％，然後久了以後還會變成負的....」。

前台大感染科醫師林氏璧昨晚在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文指出，有媒體報導台大AZ＋莫德納混打試驗，在Delta變異株方面，接種2劑AZ保護力不到20%，而AZ混打莫德納或接種2劑莫德納，則具有100%保護力，兩者保護力相差5倍。讓他忍不住反問：「AZ保護力只有10～20%嗎？」

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「這應該是有誤解，保護力是不能直接這樣算的。」林氏璧要大家試想，若AZ對於Delta保護力不到20%，英國、加拿大不是早該發現了嗎？應該會觀察到大量突破性感染都發生在AZ，「還需要台灣自己做臨床試驗發現嗎？」另外，他提出質疑，「有新冠疫苗對Delta保護力100%，這有可能嗎？」

▲林氏璧認為，不能只從單一指標評論疫苗保護力。（示意圖／記者湯興漢攝）

林氏璧接著解釋，所謂NT50＞1：40是以體外試驗進行，透過受試者血液稀釋40倍進行細胞培養，仍能成功中和病毒，如此可以中和的比例無法直接替換為保護力，這只是做為保護力眾多指標中的一項，不可只看單一指標。

以目前新冠疫苗較被大家所公認的COP保護力關聯指標有3個，林氏璧說明，以「以IU/mL來表達的中和抗體濃度」、「以BAU/mL表達的anti-spike IgG抗S蛋白的抗體濃度」及「中和抗體除以康復者血清的比值」。

他認為記者會中圖片的標題會引人誤會，不該寫上「保護力」3個字。並無奈地說，「AZ本週也太可憐了，被黑保護力只有10～20％，然後久了以後還會變成負的....。」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

被問到混打與2劑莫德納抗體保護力都可以達到100%反應， 相當2劑AZ疫苗的5倍，是否可以說混打對Delta保護效果達100%？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞於記者會中說明，台大公布結果是用中和抗體的力價超過1：40作為保護力眾多指標中的一項。以此來切，每組100人，每個人第14天或者28天超過1：40會認為具有保護力。不過，疫苗保護力不是只看力價，還要看真實世界後續確診情況，變異株也可能受到影響，不能用單一指標來看保護力。

羅一鈞也提到，AZ疫苗間隔拉長後，保護力、抗體比也都會更好，不要悲觀認為打兩劑AZ就很差。指揮中心專家小組召集人張上淳也在記者會中提到，AZ＋AZ對重症死亡保護效果也不錯，考量究竟要不要混打，或者維持雙AZ，也要考量保護力抗體濃度以及副作用。